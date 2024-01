Reacher - Alan Ritchson o zbudowaniu masy mięśniowej do roli. Okupił to poważnymi problemami zdrowotnymi

fot. Brooke Palmer // Prime Video

Reklama

2. sezon serialu Reacher dobiegł końca. Obecnie trwają prace na planie kolejnej serii, a fani zastanawiają się, która książka Lee Childa zostanie zekranizowana. W odróżnieni do poprzedniego sezonu autor nie zdradził tej informacji, ale obiecał, że tym razem tytułowy bohater nie będzie działał w zespole, ale sam.

Reacher - Alan Ritchson o przybraniu na wadze

Opinie o 2. sezonie są podzielone, ale krytycy czy widzowie zgadzają się w jednym - casting Alana Ritchsona do roli Jacka Reachera jest idealny. Aktor jest chwalony nie tylko za dobrą grę, ale również za to, że fizycznie bardzo przypomina tytułowego bohatera. Co prawda jest nieznacznie niższy od swojego książkowego pierwowzoru, ale za to jest odpowiednio umięśniony. Jednak Ritchsonowi wcale nie przyszło z łatwością uzyskanie tej imponującej sylwetki i masy mięśniowej. W wywiadzie dla GQ aktor opowiedział ile wysiłku włożył w to, aby przybrać na wadze.

Chcę wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ w każdym wywiadzie wspomina się o "30 funtach mięśni" [13,61 kg]. Przytyłem 30 funtów! Nie wiem, ile z tego to masa mięśniowa. W ciągu ośmiu miesięcy zwiększyłem wagę z 205 funtów do 235 funtów - jadłem bardzo dużo. Nie sądzę, że to wszystko były mięśnie. Pewnie znaczna część - może trochę więcej niż połowa. Ale nie brałem żadnych sterydów ani testosteronu. Był tylko jeden sposób, żeby osiągnąć to, co było potrzebne - była to ciężka praca. K... zniszczyłem swoje ciało. To było za dużo. Nie miałem czasu się wyleczyć. Gdy coś nadwyrężyłem, mówiłem: "Nie obchodzi mnie to! Poradzę sobie z tym!".

fot. Prime Video

Następnie dodał, że poniósł tego konsekwencje, ponieważ jego działania odbiły się na jego zdrowiu.

Kiedy zakończyłem pracę [nad pierwszym sezonem], potrzebowałem operacji. Nie mogłem dobrze oddychać. Zrobiłem badanie krwi i okazało się, że nie mam już testosteronu [z powodu przetrenowania]. Mój lekarz powiedział: "Musisz brać testosteron". [Terapia testosteronem] była prawdziwym darem, ponieważ teraz mogę z łatwością utrzymać tę wagę. Moje treningi są krótkie i przyjemne – może 30 minut dziennie.

Potem w wywiadzie powiedział, że ludzie przywiązują dużą wagę do jego wzrostu, ale dla niego ta postać to coś znacznie więcej.

Sednem tej postaci tak naprawdę jest jego sardoniczne poczucie humoru, co sprawia niesamowitą frajdę w graniu go. To mądry facet i nie boi się być cwaniakiem. To właśnie humor leżący u jego podstaw nadaje mu głębi jako postaci, a także zapewnia rozrywkę widzom.

Reacher - zdjęcia z 2. sezonu