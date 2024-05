Romeo i Julia z Tomem Hollandem w roli głównej - są recenzje

fot. The Jamie Lloyd Company

Tom Holland już od jakiegoś czasu chciał zerwać z rolą Spider-Mana i rozszerzyć swój repertuar. Jednak występ w Romeo i Julii na deskach teatru nie można zaliczyć do całkowicie udanych, ponieważ większość krytyków oceniła go negatywnie. Choć The Telegraph pochwaliło Hollanda i stwierdziło, że zachwyca” i „hipnotyzuje” w roli Romea, to inne portale i gazety nie były już tak przychylne. The Daily Express oskarżyło artystę o brak charyzmy, The Independent uznało, że wypadł blado, z kolei krytyk z Variety podsumował, że aktor odgrywał, ale nie wywoływał emocje. Podsumowując, nie był zbyt przekonujący w roli Romea.

Co ciekawe, Francesca Amewudah-Rivers, która zagrała Julię, jest w większości bardzo chwalona przez krytyków. Recenzent z Variety stwierdził na przykład, że ma w sobie dojrzałość, którą zwykle mają bardziej doświadczeni niż ona aktorzy, dzięki czemu była w stanie poradzić sobie z minimalistycznym formatem, jaki narzucił Jamie Lloyd. Krytyk z The Hollywood Reporter napisał z kolei, że ta rola powinna zrobić z niej gwiazdę, ponieważ naprawdę błyszczała na scenie. Niestety, z recenzji można wywnioskować, że najwyraźniej pomiędzy aktorami brakowało chemii, tak kluczowej w Romeo i Julii.

Jeśli chodzi o sam spektakl, krytycy donoszą, że mamy do czynienia ze sztuką bez dekoracji i rekwizytów, w której główną rolę odgrywają intensywne cienie, uzyskane dzięki odpowiedniemu oświetleniu. Jamie Lloyd postawił na oszczędny i monochromatyczny styl. Jednak opinie na temat tego, czy było to dobry wybór, są podzielone. Niektórym spodobało się to minimalistyczne i subtelne podejście, inni z kolei uważają, że był to nieudany eksperyment. To, w czym krytycy wydają się jednak zgodni, to fakt, że w Romeo i Julii brakuje emocji - romansu, chemii między głównymi postaciami, dramatyzmu. Z recenzji można odnieść wrażenie, że melancholia nie do końca dobrze współgrała z historią Szekspira, która w dużej mierze opierała się na skrajnych uczuciach, takich jak miłość i nienawiść.