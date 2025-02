To już koniec Splat!FilmFest. Największe horrowe wydarzenie w Polsce nie powróci

splatfilmfest.com

Organizatorzy Splat!FilmFest poinformowali w poście na Facebooku, że festiwal przestaje istnieć. Jako główny powód anulowania wydarzenia podano brak dotacji ze strony Ministerstwa Kultury. Właściwy komunikat brzmiał:

Informujemy, że Splat!FilmFest przestaje istnieć. Ze względu na brak zrozumienia wartości i rangi festiwalu w Polsce, brak wsparcia finansowego lub wsparcie na poziomie ochłapów, nie jesteśmy w stanie zrealizować kolejnych edycji. Najnowsze rozdanie dotacji Ministerstwa Kultury dało nam do zrozumienia, że 10 lat naszej katorżniczej pracy to za mało aby rozdający karty w tym kraju zrozumieli w ogóle czym Splat!FilmFest jest. Grantodawcy w naszym kraju chyba uważają, że granty na kulturę są po to by wzmacniać jeszcze bardziej najsilniejszych i budować imperia. Oczywiście dojrzały mężczyzna na czele imprezy też by się przydał, ale akurat u nas nie ma. "Niestety" stworzyliśmy festiwal, który jest za oryginalny i innowacyjny na Polskę.

Ostatnia, dziesiąta edycja festiwalu, odbyła się między 24–31 października 2024 roku.

Czym był Splat!FilmFest?

Splat!FilmFest to festiwal w dużej mierze oparty na pokazywaniu horrorów, thrillerów, oraz innych krwawych produkcji lub takich wzbudzających kontrowersję. W ramach festiwalu pokazywano najważniejsze premiery i horrorowe nowości. Wiele fanów filmów grozy będzie zmuszonych do znalezienia sobie alternatywy dla tego wydarzenia.