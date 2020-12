Star Wars - kiedy zdjęcia do serialu o Obi-Wanie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

W sieci do tej pory pojawiło się kilka raportów dotyczących planowanej daty i miejsca rozpoczęcia zdjęć do serialu o Obi-Wanie Kenobim. Mówiły one, że prace na planie projektu wystartują wiosną 2021 roku w Wielkiej Brytanii. Jednak teraz pojawiła się kolejna informacja, która przeczy poprzednim wiadomościom. Otóż portal ProductionList.com, informuje, że zdjęcia do serialu rozpoczną się 4 stycznia, a część z nich będzie miała miejsce w Bostonie. Jak na razie ani Lucasfilm ani Disney nie potwierdziły tej nowej informacji.



fot. materiały prasowe

Szczegóły projektu są trzymane w tajemnicy. W głównej roli w produkcji powróci Ewan McGregor. Deborah Chow, która odpowiadała za odcinki The Mandalorian wyreżyseruje cały serial. Joby Harold został zatrudniony do napisania scenariusza. Kathleen Kennedy produkuje serial wraz z Jasonem D. McGatlinnem, Tracey Seaward i Johnem Swartzem.