3. sezon Reachera jest najlepszy ze wszystkich. Alan Ritchson zapowiada

Portal Collider miał okazję porozmawiać z Alanem Ritchsonem podczas CCXP w Brazylii. Serial Reacher był tam promowany przez twórców oraz aktora. Opublikowano pierwszy zwiastun, który udostępniliśmy 8 grudnia. Zdaniem aktora nadchodzące odcinki zapowiadają się rewelacyjnie: to najlepszy sezon Reachera.

Reacher kontra Paulie

Aktor zapowiada, że Paulie, grany przez „Holenderskiego Giganta” Oliviera Richtersa, będzie dosłownie największym przeciwnikiem, z jakim zmierzy się Reacher.

- Reacher musi wyruszyć na misję pod przykrywką i naprawdę się wysilić, aby przeżyć oraz odnaleźć osobę, której szuka. Sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. Wpada na najtrudniejszego do tej pory wroga w osobie Pauliego. Paulie sprawia, że Reacher przy nim wydaje się malutki.

Na temat trzeciego sezonu aktor powiedział:

- Trzeci sezon jest najlepszym ze wszystkich, które zrobiliśmy. To dynamiczna akcja od początku do końca. Najlepsza telewizja! Nie mogę się doczekać, aż wszyscy będą mogli to obejrzeć!

Przypomnijmy, że Olivier Richters ma 2 metry i 18 centymetrów wzrostu oraz waży 160 kilogramów. Jest o 27 cm wyższy i ponad 50 kg cięższy od Alana Ritchsona.

Reacher – o czym jest 3. sezon?

Trzeci sezon przedstawi historię znaną z książki zatytułowanej Siła perswazji, która opowiada o kolejnej misji Jacka Reachera. Bohater musi pod przykrywką uratować porwanego informatora. Za porwaniem stoi przerażający przeciwnik z przeszłości Reachera, z którym bohater musi wyrównać rachunki.

Premiera 20 lutego 2025 roku w Prime Video. Na start trzy odcinki.