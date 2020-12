Rosario Dawson jako Ahsoka Tano dzięki fanom? Kulisy angażu aktorki do Star Wars

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Rosario Dawson została obsadzona w roli Ahsoki Tano w 2. sezonie The Mandalorian dzięki fanom Gwiezdnych Wojen. To ich kampania w mediach społecznościowych doprowadziła do tego, że aktorka pojawiła się na radarze Dave'a Filoniego, współtwórcy postaci i człowieka, który miał ją wprowadzić na ekrany w wersji aktorskiej. Rosario Dawson od razu stała się jego faworytką do tej roli.

Sama Dawson w wywiadzie dla Vanity Fair przyznaje, że fani często obsadzają ją w różnych rolach i uważa to za fajne zjawisko. Tutaj jednak stało się inaczej, bo szybko skontaktowali się z nią Jon Favreau (twórca serialu) oraz Dave Filoni.

- Gdy poznałem Rosario, od razu pomyślałem, że będzie idealna jako Ahsoka. Oczywiście był tweet i wiedzieliśmy o jej zainteresowaniu rolą, a poza tym grała w filmach akcji oraz jest wielką fanką sci-fi i fantasy. Do tego znała Haydena Christensena. Patrząc na ich wspólne zdjęcia, miałem wrażenie, że to Anakin i Ahsoka. Ostatecznie, gdy spotkaliśmy się i rozmawialiśmy, po prostu wiedziałem - wspomina Filoni.

Aktorka zdradza, że była na planie w historycznym dniu, w którym zrobiono zdjęcie George'owi Lucasowi z Baby Yodą aka Grogu. Co ciekawe, Dawson podziela zdanie fanów, bo dla niej to nadal jest Baby Yoda.

- Gdy zrobiono to zdjęcie, byłam na planie. Ktoś zrobił fotkę George'owi Lucasowi, gdy trzyma Baby Yodę. Nadal nazywam go Baby Yodą! Chodzi o Grogu oczywiście. Stałam z boku w pełnym kostiumie Ahsoki. Pamiętam, jak Internet oszalał przez to zdjęcie. To była niezwykła chwila! - wspomina aktorka.

Odniosła się też do dyskusji fanów o tym, czy Ahsoka jest Jedi, skoro odeszła z Zakonu Jedi.

- Myślę, że fani lubią w tej postaci to, że jest raczej złożoną osobowością. Wszyscy skupiają się na słowach: "Nie jestem Jedi" ze Star Wars Rebeliantów, ale nie można zaprzeczyć, że była trenowana przez Jedi. Dla większości zwykłych obserwatorów ona jest Jedi. Dyskutowałabym nawet, że przez jej bezinteresowność i odrzucenie dróg, które dałyby jej władze, ona jest bardziej Jedi niż postacie, które nazywają siebie Jedi - tłumaczy aktorka.

Odniosła się też do wyglądu swojej postaci. Dawson jest zachwycona tym, że Togrutanki mają znamiona na twarzy. Przyznaje, że w kreskówce sprawiało to wrażenie malunku, ale w wersji aktorskiej chcieli, aby to wypadło dość naturalnie. Zależało im na tym, by wygląd Ahsoki w wersji aktorskiej miał inną energię, jak inaczej się prezentuje przez inne oświetlenie i dym. Celem było, aby charakteryzacja była ciepła i naturalna.

Nie mogło zabraknąć pytania o Ashley Eckstein, która od 2008 roku grała Ahsokę Tano w serialach animowanych.

- Ashley wykonała nadzwyczajną pracę. Po raz pierwszy poznajemy bohaterkę, gdy ta jest nastolatką i ona ewoluuje. Ashley była z nią na każdym z tych etapów. Obserwowanie tego, jak stawała się dojrzałą postacią, to coś mocnego i pięknego. Analizowałam to jak szalona i starałam się zrobić, co w mojej mocy, aby to uhonorować. To było niesamowite mieć za źródło taką głęboką kreację.

Czy historia Ahsoki w The Mandalorian rozgrywa się po finale Star Wars: Rebeliantów? Dave Flloni mówi, że niekoniecznie tak może być. Sugeruje możliwość, że historia serialu rozgrywa się przed,, kiedy to w finale Ahsoka z Sabine wyruszyły na poszukiwanie Ezry i Thrawna. Jednak nie daje jednoznacznej odpowiedzi, używając słów: istnieje taka możliwość.