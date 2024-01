Państwa świata jako postacie z komiksów według AI. Polska to bohater czy złoczyńca?

Fun with A.I/Midjourney

Reklama

Przedstawiamy kolejną część bardzo popularnego cyklu, w którym prezentujemy kreatywne prace artystów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Tym razem skupiliśmy się na konwencji komiksowej, gdzie każdy z wymienionych poniżej krajów stał się bohaterem opowieści graficznej. Co interesujące, twórcy podjęli się tego zadania z ogromnym szacunkiem dla wybranej konwencji. Wśród przedstawionych postaci znajduje się wiele superbohaterów, którzy spopularyzowali ten gatunek literacki, ale nie dominują oni całkowicie zestawienia, bo przecież komiksy to nie tylko goście w trykotach. W galerii znajdziecie także postacie historyczne i zwyczajnych ludzi, symbolizujących cechy danego państwa. Jak zawsze, zespół Fun with A.I. sprostał oczekiwaniom, prezentując prace doskonale wykonane. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Zwróćcie uwagę na Polskę. Jak myślicie, czy jest to bohater stojący po stronie dobra, czy może ciemnej strony mocy?

Sztuczna inteligencja - Państwa świata jako postacie z komiksów

Afganistan

Zobacz także:

Tradycyjnie przedstawiamy inne galerie stworzone według powyższego klucza.

Sztuczna inteligencja - Państwa jako bohaterowie gry GTA

Ukraina

Sztuczna inteligencja - Państwa świata jako Transformers

Afryka południowa

Sztuczna inteligencja - Państwa jako Pokemony według