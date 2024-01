Ranking najważniejszych przeciwników Batmana. Pierwsza trójka to ikoniczni złoczyńcy, ale czy kogoś tu nie brakuje?

DC

Niedawno opublikowaliśmy na naszym portalu zestawienie kluczowych przeciwników Spider-Mana. Galeria ta zyskała ogromną popularność, a w komentarzach wyrażaliście swoje zachwyty nad listą łotrów, podkreślając, że Pajączek ma imponującą kolekcję antagonistów. Jednak pojawiły się także opinie, że chociaż wrogowie Spider-Mana są fascynujący, to przeciwnicy Batmana są niekwestionowanymi liderami w kategorii najbardziej charakterystycznych złoczyńców w multiversum komiksowym. Ta argumentacja wydaje się jak najbardziej trafna.

Pierwsza dziesiątka poniższego zestawienia, pierwotnie opublikowanego na stronie Ranker, koncentruje się na prawdziwych ikonach. Co więcej, są to postacie złożone, nietuzinkowe, często o wyrafinowanej psychologicznej głębi. Opowieści o Mrocznym Rycerzu nie byłyby tak pociągające, gdyby nie jego niezwykli adwersarze. Niektórzy fani Batmana zagłębiają się w jego przygody nie tylko dla samego niego, lecz również dla tych ekscentrycznych i złożonych wrogów.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą. Z pewnością część z was szybko zauważy, że brakuje na niej pewnej istotnej postaci, która ostatnio zdobyła ogromną popularność. Widocznie użytkownicy serwisu Ranker doszli do wniosku, że ta postać przeszła już definitywnie na stronę dobra, stąd jej nieobecność w tej grupie. Chętnie poznamy wasze zdanie na ten temat, więc zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach.

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana

50. KGBeast - Świetnie wyszkolony radziecki agent KGB. Kiedyś na usługach radzieckiego rządu, potem działający na własną rękę

