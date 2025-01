Jennifer Garner wystąpi w adaptacji bestsellera. O czym jest The Five-Star Weekend?

fot. materiały prasowe

Peacock przygotowuje adaptację bestsellerowej książki. O czym opowie i kto się w nią wcieli? Są pierwsze informacje podane przez Deadline.

Jennifer Garner wystąpi w adaptacji bestsellera

Jennifer Garner ma zagrać główną rolę w nadchodzącym serialu The Five-Star Weekend. Będzie również pełnić rolę producentki wykonawczej. Projekt powstaje za sprawą Bekah Brunstetter, która bazuje całość na bestsellerowej książce o tytule The Perfect Couple autorstwa Elin Hilderbrand. Za serial odpowiedzialne będzie Peacock. Beth Schacter pomoże w pisaniu scenariusza do odcinków.

The Five-Star Weekend - o czym jest?

Historia opowie o Hollis Shaw (Jennifer Garner), która jest znaną influencerką żywieniową słynącą ze swoich przepysznych przepisów, ciepłego usposobienia i wyrafinowanego smaku, która też cierpi z powodu dewastującej straty. Niezdolna do ruszenia naprzód musi skonfrontować się ze śmiercią, która odsłania rysy w perfekcyjnym życiu Hollis. Mierzy się ze swoim małżeństwem, skomplikowaną relacją z córką i rosnącą potrzebą walidacji ze strony swoich obserwujących.

Podejmuje próbę odnalezienia siebie nawzajem i pokonania żałoby. W tym celu zaprasza trójkę znajomych z różnych momentów jej życia - dzieciństwa i późniejszych etapów, gdy miała ponad dwadzieścia i trzydzieści lat. Wszyscy zostają zaproszeni na weekend do jej domu w Nantucket. Jest też piąty gość niespodzianka. Każde z nich będzie musiało dojrzeć w sposób, którego się nie spodziewa, gdy ich sekrety wyjdą na jaw, a granice zostaną przesunięte.