WandaVision - reżyser komentuje plotki o Mefisto. Daje jednoznaczną odpowiedź

Fot. Marvel

Matt Shakman, reżyser WandaVision, skomentował teorie krążące wokół postaci Mefisto z komiksów Marvela. Choć serialowym antagonistą ostatecznie okazała się Agatha Harkness, to wielu widzów przez długi czas obstawiało właśnie wspomnianego demona. Część fanów było zawiedzionych tą decyzją, a niektórzy nawet spekulowali, że dopiero z czasem wycięto go z produkcji. Filmowiec jednak twierdzi, że nigdy nie planowali uwzględnić go w serialu. Jego komentarz na ten temat znajdziecie poniżej.

WandaVision - reżyser komentuje plotki o Mefisto

Matt Shakman powiedział w rozmowie z portalem Inverse:

[...] Mefisto nigdy nie był częścią naszego planu. To było zaskoczenie. Ale hej - jest świetną postacią!

