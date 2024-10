Taika Waititi reżyserem w nowym serialu o Chinatown. Jest zwiastun

fot. Mike Taing/Disney

Reklama

Interior Chinatownjest nadchodzącym serialem, którego reżyserem pilota jest Taika Waititi. Nowe dzieło, w którego powstawaniu wziął udział reżyser Thor: Ragnarok, opiera się na książce napisanej przez showrunnera produkcji, Charlesa Yu.

Historia opowiada o Willisie Yu (Jimmy O. Yang), młodym Azjacie z Chinatown, który na co dzień pracuje w restauracji, ale w międzyczasie dorabia sobie jako statysta w kryminalnym serialu proceduralnym. Całe życie marzy o tym, by stać się kimś więcej i zniwelować poczucie bycia kimś nieważnym. Okazja pojawia się, kiedy Willis niechcący staje się świadkiem zbrodni. W wyniku tego poznaje detektyw Lanę Lee (Chloe Bennet). Zaczynają oni rozwikływać kryminalną sieć w Chinatown, jednocześnie odkrywając ukrytą historię rodziny Willisa, zaś ten doświadcza, jak to jest być w centrum uwagi.

Interior Chinatown - zwiastun

Pomimo że trailer sugeruje skupienie się przede wszystkim na intrydze, możemy zauważyć trochę scen akcji, na pewno też widać w nim mnóstwo humoru w stylu poprzednich produkcji, za które odpowiadał Waititi.

Premiera wszystkich 10 odcinków odbędzie się 19 listopada na platformie Hulu w USA, co najpewniej oznacza, że produkcja w podobnym czasie znajdzie się w Polsce na Disney+. W obsadzie mają znaleźć się Jimmy O.Yang, Ronny Chieng, Chloe Bennet, Sullivan Jones.