Vision Quest - co dzieje się ze spin-offem WandaVision? Fani odkryli coś niepokojącego

Źródło: Marvel/Disney+

Reklama

Pojawiły się nowe informacje na temat Vision Quest. Fani zauważyli coś, co może świadczyć o tym, że serial Disney+ został ostatecznie schowany do szuflady. Zobaczcie sami.

Nowy projekt Disney+ został ogłoszony w październiku 2022 roku i miał być spin-offem WandaVision, powszechnie uważanego za jeden z najlepszych seriali MCU. W głównej roli miał wystąpić Paul Bettany ponownie jako Vision. Jac Schaeffer, twórczyni WandaVision, została wybrana na showrunnerkę i miała napisać scenariusz razem z Eileen Shim. To jednak wszystko, co było wiadomo na temat projektu.

Uważni fani zwrócili uwagę na zmiany w profilu "WGA Directory" Jac Schaeffer. Otóż wcześniej można było na nim znaleźć WandaVision, teraz jednak projekt zniknął ze strony. To nie kwestia tego, że profil jest niezaktualizowany, ponieważ znajduje się na nim między innymi Agatha: Darkhold Diaries z 2024 roku.

https://twitter.com/ScarletWitchUpd/status/1707158043039871473

Wielu fanów uważa, że to dowód na to, że Disney+ zrezygnowało z projektu. Co myślicie?

Zobacz także: Plotka Plotka

MCU - najlepsze i najgorsze finałowe odcinki

Ranking powstał na podstawie ocen w serwisie IMDb. Przedstawia najlepsze i najgorsze finałowe odcinki seriali MCU. Pod uwagę było brane dziewięć tytułów. Chronologicznie są to: WandaVision, Falcon i Zimowy Żołnierz, Loki, What If...?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel, Mecenas She-Hulk i Tajna Inwazja.