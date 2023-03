Chad Stahelski o John Wick 4: Po pierwszej części szukaliśmy pracy bo myśleliśmy, że nawaliliśmy [WYWIAD VIDEO]

W Los Angeles odbyła się oficjalna premiera czwartej części przygód John'ego Wicka. Z tej okazji spotkaliśmy się wirtualnie z reżyserem Chadem Stahelskim by porozmawiać z nim o początkach tej serii, tym co go w niej przerażało, czarnych myślach po premierze pierwszej części, walec o to by czwarte część trwała dłużej niż pozostałe oraz planach na przyszłość. Wszak jego następnym projektem ma być reboot kultowego Nieśmiertelnego z Henrym Cavillem w roli głównej.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszego wywiadu:

John Wick 4 - o czym film

Cena za głowę Johna Wick znowu rośnie, gdy bohater walczy z organizacją zwaną High Table w różnych miejscach globu. Poszukuje on najpotężniejszych graczy świata przestępczego od Nowego Jorku, przez Paryż i Osakę, skończywszy na Berlinie.

W tytułową rolę ponownie wciela się Keanu Reeves. W obsadzie są także: Ian McShane, Lance Reddick, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown i Donnie Yen.

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.