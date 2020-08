DC FanDome - uczta dla fanów superbohaterów nadchodzi

Już 22 sierpnia fanów DC czeka prawdziwe święto; 24-godzinne wydarzenie wirtualne DC FanDome, na którym zaprezentowane zostanie wszystko, co związane jest z przyszłymi filmami, serialami, animacjami, grami i komiksami uniwersum DC. Szykujcie się na prawdziwą ucztę!

Zabawa rozpocznie się w sobotę 22 sierpnia, o godzinie 19:00 czasu polskiego i potrwa 24 godziny. Obowiązują zasady transmisji na żywo, co oznacza, że większość paneli nie będzie dostępna w sieci po zakończeniu FanDomu. Jest to w pełni darmowe wydarzenie, bez limitu liczby gości, które można oglądać z każdego zakątka świata (pod warunkiem że ma się dostęp do internetu). Co czeka uczestników? Wywiady z aktorami i twórcami, trailery, plakaty, zapowiedzi, najnowsze informacje, ekskluzywne materiały i niespodzianki – to właśnie na to fani ostrzyli sobie zęby, a DC zbierało amunicję, by pochwalić się całym swoim arsenałem.

Wystarczy 22 sierpnia wejść na stronę DCFanDome.com i zdecydować się na jeden z kilku kanałów tematycznych – czy też „wysp”, jak nazywają je twórcy – by cieszyć się ich zawartością, a jest ich aż 6. Po tych wirtualnych miniświatach będziemy poruszać się w trzech wymiarach, za pomocą myszki i klawiatury, zupełnie jak byśmy znajdowali się w cyfrowej krainie, w której za każdym rogiem czekać będzie coś nowego i ciekawego. Będziemy mogli reagować na zdarzenia na żywo za pomocą emotikonek, robić zdjęcia, przeglądać mapę i komentować na Twitterze.

fot. materiały prasowe

Fani komiksów, filmów, seriali, animacji, gier, zainteresowani kuchnią filmową i tajnikami produkcji, starsi i młodsi – każdy znajdzie coś dla siebie. Centralnym punktem tych atrakcji będzie WatchVerse. To właśnie tam zobaczymy najciekawsze momenty FanDomu związane z nadchodzącymi filmami, takimi jak Wonder Woman 1984, The Batman, czy Zack Snyder's Justice League, aż do końca 2022 roku, a może i nawet dalej. Poznamy informacje i przyszłość seriali z platformy HBO Max i stacji CW, jak Watchmen, Doom Patrol, Titans, Stargirl, Batwoman, Supergirl, Superman & Lois, Black Lightning, Legends of Tomorrow i Lucyfer. Wyjawione zostaną też szczegóły dwóch gier studia Rocksteady i WB Games Montreal, o których spekuluje się od dawna – Suicide Squad: Kill The Justice League i Gotham Knights. To oczywiście robocze, niepotwierdzone tytuły, które poznamy podczas paneli. Obecność Eda Boona z NetherRealm Studios może wskazywać też na zapowiedź trzeciej części popularnej gry Injustice. Do tego masa materiału dla młodszych widzów, w postaci animacji DC Super Hero Girls, Teen Titans GO! i Young Justice: Outsiders. Znajdzie się też miejsce na zapowiedzi nowych komiksów i wywiady z ich licznymi scenarzystami i rysownikami.

Liczba tytułów jak widać przytłacza, a wyjawiona przez organizatorów lista ponad 300 gości wszystkich paneli tematycznych przyprawia o zawrót głowy. Seriale, animacje, komiksy i gry są świetne, ale nie ma co ukrywać, że dla mnie (i zapewne dla większości z Was) daniem głównym i najbardziej apetycznym kąskiem FanDomu, są filmy fabularne uniwersum DC. Aby zaostrzyć Wasze apetyty jeszcze bardziej, uporządkowałem to, co może nas czekać, na dwie kategorie. Na pierwszy ogień idzie alfabetyczna lista tytułów wszystkich nadchodzących filmów DC, które zostały ogłoszone, wraz z opisami tego, co dostaniemy za tydzień na pewno, czego możemy się spodziewać, a co prawdopodobnie jest tylko medialną plotką.

Aquaman 2 – do premiery drugiej części przygód władcy oceanów jeszcze grubo ponad 2 lata czasu, ale James Wan razem z Patrickiem Wilsonem obiecują opowiedzieć nam co nieco o przyszłości podwodnego świata Atlantydy. Grafiki koncepcyjne, wstępny opis fabuły i delikatny przedsmak nowej obsady to absolutne maksimum jakiego należy się spodziewać.

Oprócz wyżej wymienionych pewniaków, uważne oczy wielu fanów odkryły coś ciekawego. Otóż, w niektórych krajach, na niektórych urządzeniach, przeglądając oficjalną listę zapowiedzianych tytułów na stronie DCFanDome.com, można było znaleźć dwie tajemnicze pozycje o nazwach Secret Movie 1 i Secret Movie 2. To oczywiście podgrzało spekulacje, moje również, dlatego przygotowałem dla Was potencjalną listę filmów, mniej i bardziej realnych, które mogą być owymi tajnymi tytułami.

Batgirl – o projekcie słyszymy od 2017 roku, kiedy jeszcze za skrypt i reżyserię miał odpowiadać Joss Whedon. Od tamtego czasu solowy film o Barbarze Gordon leży w lodówce, wszystko jednak może się zmienić za sprawą Matta Reevesa, który mocno rozszerza filmowo-serialowe uniwersum Batmana. Swoje zainteresowanie postacią wyrażał wcześniej Nicolas Winding Refn, reżyser takich filmów jak Drive czy Neon Demon. Gwiazda tego drugiego, Elle Fanning byłaby prawdopodobnie jego pierwszym wyborem castingowym do roli głównej, co twórca mógł sugerować w zabawnych wymianach z aktorką na Twitterze. Czysty przypadek, czy może coś faktycznie jest na rzeczy?

Jak wiele z tych spekulacji się potwierdzi? Tego dowiemy się już 22 sierpnia. Pamiętajcie, że jeśli nie planujecie oglądać DC FanDome na żywo, zaglądajcie na naEKRANIE, bo znajdziecie tu szeroką relację z najważniejszych momentów tego wielkiego wydarzenia.