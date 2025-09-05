Przeczytaj w weekend
Kamila Bągorska
Kamila Bągorska
slasher 
horror

Dlaczego oglądamy slashery? Magia odgrzewanych kotletów

Dlaczego oglądamy slashery? Magia odgrzewanych kotletów
Wiemy, co się wydarzy. Morderca pojawia się znikąd, bohaterowie giną jeden po drugim. Na koniec zostaje "ta ostatnia" - final girl, która pewnie znajdzie w sobie siłę, żeby zadać ostateczny cios. Schemat wszystkim znany, jednak i tak oglądamy. Z ciekawości? No właśnie… Dlaczego?

Zacznijmy od początku. Slasher to podgatunek horroru, który szczególną popularność zdobył w latach 70. i 80. Jego fundamentem jest prosty, ale skuteczny schemat: grupa młodych ludzi zostaje odizolowana i kolejno eliminowana przez zamaskowanego mordercę. Charakteryzuje się brutalnymi scenami, wyrazistymi lub wręcz przerysowanymi bohaterami (popularne są na przykład archetypy sportowca, outsidera, dziewczyny z sąsiedztwa czy imprezowiczki) i napięciem opartym na nieuchronności zagrożenia. Widz obserwuje grę w kotka i myszkę, doskonale wiedząc, że większość postaci nie dotrwa do końca seansu. Aż do tej ostatniej – final girl. 

nullfot. Compass International Pictures

Najważniejsze slashery

Halloween do dziś uważany jest za wzorcowy slasher. Historia Michaela Myersa, który jako dziecko popełnia morderstwo, a po latach ucieka z zakładu psychiatrycznego i wraca do rodzinnego miasteczka, stała się archetypem gatunku. Zamaskowany zabójca w białej masce, czające się zagrożenie na pozornie spokojnych przedmieściach i ginące nastolatki to motywy, które później powtarzano w dziesiątkach produkcji. Halloween umocniło też figurę final girl – Laurie Strode, w którą wcieliła się Jamie Lee Curtis, stała się jedną z najważniejszych bohaterek w historii horroru. 

Dwa lata później powstał film, który wyniósł slasher na poziom masowej popularności – Piątek trzynastego. Akcja osadzona została na obozie letnim Camp Crystal Lake, gdzie młodzi opiekunowie stają się celem brutalnych morderstw. Choć w pierwszej części to nie Jason Voorhees jest sprawcą zbrodni, to właśnie jego postać w kolejnych filmach urosła do rangi ikony popkultury. Maskę hokejową Jasona kojarzą dziś nawet osoby, które nigdy nie oglądały serii. Piątek trzynastego dopracował model slashera: odizolowana grupa młodych bohaterów, stopniowe eliminowanie ich w krwawy sposób i tajemniczy morderca kryjący się w cieniu. Ten film rozpoczął też trend niekończących się kontynuacji i sequeli. Udowodnił, że widzowie chcą powracać do tego samego schematu, jeśli tylko towarzyszy mu znajomy dreszcz emocji.

Warto też oczywiście wspomnieć o Krzyku. Wes Craven ponownie zaskoczył. Produkcja była jednocześnie horrorem i komentarzem do horrorów. Bohaterowie mówili wprost o regułach rządzących gatunkiem: kto ginie pierwszy, kto przeżywa, jakie błędy popełniają ofiary. Dzięki temu film stał się metaslasherem – świadomym własnych schematów i bawiącym się oczekiwaniami widza. Jednocześnie nie brakowało w nim napięcia i brutalnych scen, które były utrzymane w klimacie gatunku. Ghostface, zamaskowany zabójca w czarnej pelerynie i charakterystycznej masce, szybko dołączył do panteonu kultowych horrorowych postaci. 

nullfot. Paramount Pictures

Dlaczego oglądamy slashery?

Slashery zawsze opierają się na podobnym schemacie. Widzowie wiedzą od początku, komu kibicować, a kogo nie będzie im szkoda, gdy zginie. Oglądając slashery, w pewien sposób doświadczamy bezpiecznego strachu. Chcemy się bać, a przez znany nam schemat wiemy, kiedy to nastąpi. To przewidywalność pozwala kontrolować emocje. Za chwilę ktoś zginie? My to wiemy, a towarzyszące nam napięcie staje się niemal przyjemne. Oglądanie slasherów to takie czekanie na to, co nieuchronne, a przy okazji czerpanie z tego pewnego rodzaju satysfakcji. 

Ten gatunek to także gra z widzem. Zabawa w przewidywanie, analizę sytuacji, podążanie za określonym schematem. Czy akurat tym razem twórcy pójdą znaną ścieżką, czy może skręcą w inną stronę? I czy widzowie w ogóle chcieliby, żeby było inaczej niż zwykle? „Odfajkowywanie” kolejnych punktów z listy w rzeczywistości jest zaletą slasherów, bo tego od nich wymagamy.  

To trochę jak w przypadku komedii romantycznej. Czujemy się poruszeni, mimo że schematy są nam dobrze znane. Widzowie wiedzą od początku, komu mają kibicować. Przetrwanie ostatniej postaci to nie tylko zakończenie historii – to także poczucie sprawiedliwości, metafora siły, przetrwania czy traumy. Dlatego często to emocje powodują, że wybieramy właśnie ten gatunek. Nie oglądamy go, by zostać zaskoczonym, a po to, by go przeżyć

Czy slashery nadal interesują widzów? 

A jak to wygląda teraz? Współczesne slashery często próbują aktualizować znane tropy i odświeżać klasykę. W nowych produkcjach problemy, z jakimi zmagają się bohaterowie, są dostosowane do obecnych czasów. Slasher odzwierciedla to, co aktualnie niepokoi społeczeństwo. I są to zwykle inne rzeczy niż w filmach z lat 80. Jest też większy nacisk na wątki obyczajowe, co widać w nowym Koszmarze minionego lata.

Filmowcy szukają czegoś, co może zaskoczyć widza. Czasem to przeniesienie akcji z prowincji do wielkiego miasta, jak w Krzyku, czy próba zbezczeszczania świętości, za jaką wielu widzów uważa produkcję Puchatek: Krew i miód. Coraz częściej możemy też zauważać większą świadomość gatunku. Postacie kwestionują utarte schematy, dyskutują na temat reguł, próbują je także zmienić czy unikać, nadając autoironiczny ton.

A jak wygląda sytuacja w Polsce? W lesie dziś nie zaśnie nikt to pierwszy polski slasher zrealizowany z rozmachem. Czerpie garściami z klasyki, ale umieszcza akcję w lokalnych realiach i przetwarza tropy przez rodzime konteksty, a przy tym potrafi być zarówno brutalny, jak i autoironiczny. Niespodziewany sukces pokazał, że widzowie są gotowi na takie historie – nawet jeśli wydają się kliszowe. Warto wyróżnić też 13 dni do wakacji, ponieważ reżyser postanowił połączyć klasyczny slasher z home invasion, urozmaicając znaną formułę.

fot. materiały promocyjne

Wszystkie te tytuły pokazują, że w gatunku, w którym mamy do czynienia z mocno zakorzenionym schematem, dalej jest miejsce na coś nowego. Dzisiejsze produkcje balansują pomiędzy powrotem do klasyki a świeżym i nowoczesnym spojrzeniem na to, co już powstało. Widać też, że po tylu latach gatunek dalej daje radę i interesuje widzów. Ludzie chętnie go oglądają, mimo – a może właśnie dlatego – że wiedzą w większości, czego się spodziewać. Tak jak wspomniałam wcześniej, chodzi o emocje, nie o zaskoczenie. Współczesne urozmaicenia to tylko inne doprawienie tej samej dobrej potrawy.

