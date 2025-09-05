VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten pierwszy weekend września na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, Prime Video i innych.

W ten weekend warto obejrzeć kilka nowości, które trafiły na VOD w tym tygodniu. Z drugą częścią 2. sezonu powróciła Wednesday. Na uwagę zasługują seriale The Runarounds oraz Królowa przekrętów. Nie zapomnijcie sprawdzić filmu Od góry do dołu z Denzelem Washingtonem w głównej roli. A na miłośników anime czeka Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (5 - 7 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości:

Miłość, oszustwa i zemsta (2025) - reality TV, serial dokumentalny. Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z "Oszusta z Tindera" Cecillie Fjellhoy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. Premiera 5 września.

Inspektor Zende (2025) - indyjski film bollywoodzki. Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega. Premiera 5 września.

Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą (2025) - anime. Gdy budzący grozę Rintaro spotyka bardzo otwartą Kaoruko, ta nietypowa para zaczyna się do siebie zbliżać. Problem? Ich sąsiadujące ze sobą licea się nienawidzą. Premiera 7 września.

fot. Netflix

Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to warto nadrobić nowości z tego tygodnia. Na uwagę zasługuje druga część 2. sezonu Wednesday.

Wednesday Premiera drugiej części 2. sezonu 3 września.

Wednesday: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Konsjerżka Pokemonów Premiera drugiej części 1. sezonu 4 września.

Ponadto w bibliotece Netflixa znalazła się cała seria Szybcy i wściekli i Sezon na misia. Oprócz tego w serwisie możecie już obejrzeć takie oto wybrane tytuły:

fot. materiały prasowe

DISNEY+

Na Disney+ trafił tegoroczny kinowy hit - Lilo i Stitch.

Lilo i Stitch Od 3 września.

Fot. Disney

Ponadto w bibliotece są już dostępne poniższe seriale:

APPLE TV+

Apple TV+ ma dla swoich subskrybentów tylko jedną nowość w tym tygodniu. To film Od góry do dołu, w którym w głównej roli wystąpił Denzel Washington.

Od góry do dołu (2025) - thriller kryminalny. Wpływowy potentat muzyczny (Denzel Washington) staje się celem spisku wymuszającego okup i musi walczyć o swoją rodzinę i dziedzictwo, a zarazem mierzy się z moralnym dylematem dotyczącym życia i śmierci. Premiera 5 września.

Od góry do dołu Zobacz więcej Reklama

Warto nadrobić nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

Na początku września Prime Video ma dla zaoferowania kilka nowości wartych uwagi:

The Runarounds (2025) - romans. Serial „The Runarounds” (twórcy serialu „Outer Banks”) opowiada o grupie świeżo upieczonych absolwentów liceum, którzy zakładają zespół w nadziei na ucieczkę od nudnej przyszłości, jaka ich czeka. W trakcie letniej trasy koncertowej, podczas której zespół próbuje osiągnąć sukces i spełnić niemal niemożliwe marzenie, członkowie zespołu zakochują się i wpadają w kłopoty. Premiera 1. sezonu 1 września.

fot. Prime Video

Good Luck Guys (2025) - reality TV. Dwanaścioro rozpieszczonych przez życie celebrytów i influencerów dociera na bezludną plażę w Malezji. Dobrani w duety będą walczyć o zwycięstwo w programie i 100 tysięcy złotych. Premiera 2. sezonu 5 września.

Królowa przekrętów (2025) - komediowy serial akcji. W świecie przestępców i milczących ofiar trójka oszustów walczy z chciwością ze stylem. Okradają tylko tych złych i nie szukają zemsty. Ale co jeśli przestępstwa staną się grą, a sprawiedliwość straci wartość? Witajcie w świecie Królowej Przekrętów. Poznajcie Yi-rang, czarującą liderkę, Jamesa, doświadczonego zawodowca i Gu-ho. A jeśli mowa o oszustach, nigdy nie wierzcie swoim oczom. Premiera 1. sezonu 6 września.

fot. Prime Video

fot. Focus Features

fot. materiały prasowe

Ponadto bibliotekę Prime Video wzbogaciły takie oto wybrane tytuły:

SkyShowtime

Na ten weekend SkyShowtime nie przygotował żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W tym tygodniu HBO Max ma do zaproponowania jedną nowość:

Poszukiwany: Nastoletni hacker - Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie. Premiera pierwszego odcinka 5 września.

Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto wybrane produkcje:

Dzień sądu (2025) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

Sztuka zrywania

American Psycho (2000) - Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.

fot. materiały promocyjne

Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD: