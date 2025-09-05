Przeczytaj w weekend
Obcy: Ziemia
Na weekend

Obcy kontra Predator 3, czyli dlaczego Prey jest lepsze od Romulusa?

Piotr Trojan
Na weekend

Piotr Trojan: Czekam, aż ruszy mój własny film [WYWAD]

Eliza Rycembel - Adam Siennica - BellaTofifest 2025
Na weekend

Eliza Rycembel: Nie mam pojęcia, gdzie byłabym dzisiaj, gdyby nie ten film [WYWIAD]

Okładki książki Pomoc domowa autorstwa Freidy McFadden
Na weekend

Jej thrillery podbiły serca czytelników, również w Polsce. Na czym polega fenomen pisarki?

2. (ex aequo) Piątek 13-go (2009) - 23
Na weekend

Dlaczego oglądamy slashery? Magia odgrzewanych kotletów

VOD 5 wrzesień
Na weekend

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+ i inne)

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
VOD

Co obejrzeć w ten pierwszy weekend września na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, HBO Max, Prime Video i innych.

W ten weekend warto obejrzeć kilka nowości, które trafiły na VOD w tym tygodniu. Z drugą częścią 2. sezonu powróciła Wednesday. Na uwagę zasługują seriale The Runarounds oraz Królowa przekrętów. Nie zapomnijcie sprawdzić filmu Od góry do dołu z Denzelem Washingtonem w głównej roli. A na miłośników anime czeka Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (5 - 7 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości:

  • Miłość, oszustwa i zemsta (2025) - reality TV, serial dokumentalny. Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z "Oszusta z Tindera" Cecillie Fjellhoy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. Premiera 5 września. 
  • Inspektor Zende (2025) - indyjski film bollywoodzki. Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega. Premiera 5 września. 
  • Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą (2025) - anime. Gdy budzący grozę Rintaro spotyka bardzo otwartą Kaoruko, ta nietypowa para zaczyna się do siebie zbliżać. Problem? Ich sąsiadujące ze sobą licea się nienawidzą. Premiera 7 września. 
Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to warto nadrobić nowości z tego tygodnia. Na uwagę zasługuje druga część 2. sezonu Wednesday.

  • Wednesday (2025) - serial młodzieżowy. Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Premiera drugiej części 2. sezonu 3 września.

Wednesday: sezon 2

Wednesday: sezon 2
  • Konsjerżka Pokemonów (2025) - anime. Witajcie w ośrodku wypoczynkowym, gdzie Pokemony mogą się bawić i miło spędzić czas. Z którym z gości nowa konsjerżka Haru zaprzyjaźni się najpierw? Premiera drugiej części 1. sezonu 4 września.

Ponadto w bibliotece Netflixa znalazła się cała seria Szybcy i wściekli i Sezon na misia. Oprócz tego w serwisie możecie już obejrzeć takie oto wybrane tytuły:

DISNEY+

Na Disney+ trafił tegoroczny kinowy hit - Lilo i Stitch.

  • Lilo i Stitch (2025) - film familijny. To historia o dziewczynce z Hawajów i kosmicie, którzy wspólnie odkrywają czym jest przyjaźń. Od 3 września.
Ponadto w bibliotece są już dostępne poniższe seriale:

APPLE TV+

Apple TV+ ma dla swoich subskrybentów tylko jedną nowość w tym tygodniu. To film Od góry do dołu, w którym w głównej roli wystąpił Denzel Washington.

  • Od góry do dołu (2025) - thriller kryminalny. Wpływowy potentat muzyczny (Denzel Washington) staje się celem spisku wymuszającego okup i musi walczyć o swoją rodzinę i dziedzictwo, a zarazem mierzy się z moralnym dylematem dotyczącym życia i śmierci. Premiera 5 września.

Od góry do dołu

Od góry do dołu
Warto nadrobić nowe odcinki dobrych seriali:

Prime Video

Na początku września Prime Video ma dla zaoferowania kilka nowości wartych uwagi:

  • The Runarounds (2025) - romans. Serial „The Runarounds” (twórcy serialu „Outer Banks”) opowiada o grupie świeżo upieczonych absolwentów liceum, którzy zakładają zespół w nadziei na ucieczkę od nudnej przyszłości, jaka ich czeka. W trakcie letniej trasy koncertowej, podczas której zespół próbuje osiągnąć sukces i spełnić niemal niemożliwe marzenie, członkowie zespołu zakochują się i wpadają w kłopoty. Premiera 1. sezonu 1 września.
  • Good Luck Guys (2025) - reality TV. Dwanaścioro rozpieszczonych przez życie celebrytów i influencerów dociera na bezludną plażę w Malezji. Dobrani w duety będą walczyć o zwycięstwo w programie i 100 tysięcy złotych. Premiera 2. sezonu 5 września. 
  • Królowa przekrętów (2025) - komediowy serial akcji. W świecie przestępców i milczących ofiar trójka oszustów walczy z chciwością ze stylem. Okradają tylko tych złych i nie szukają zemsty. Ale co jeśli przestępstwa staną się grą, a sprawiedliwość straci wartość? Witajcie w świecie Królowej Przekrętów. Poznajcie Yi-rang, czarującą liderkę, Jamesa, doświadczonego zawodowca i Gu-ho. A jeśli mowa o oszustach, nigdy nie wierzcie swoim oczom. Premiera 1. sezonu 6 września. 
  • Ostatni oddech (2025) - Oparta na faktach historia, która mrozi krew w żyłach. Duncan (Woody Harrelson), doświadczony nurek wyrusza wraz z zespołem na swoją ostatnią wyprawę. Zadanie wydaje się z pozoru proste, jednak niespodziewane okoliczności zamieniają ich życie w prawdziwe piekło. Będąc setki metrów pod powierzchnią oceanu, toczą walkę z żywiołem, by uratować jednego z członków załogi, który traci dostęp do tlenu.
  • Lodowy szlak: Zemsta (2025) - Mike McCann, kierowca przyzwyczajony do oblodzonych dróg, chce spełnić ostatnią wolę brata i rozsypać jego prochy na Mount Everest. Gdy jedzie do obozu pełnym turystów autobusem położoną wysoko w górach drogą, natrafia na grupę najemników. Wraz z przewodniczką musi uratować siebie, niewinnych pasażerów i całą wioskę.
Ponadto bibliotekę Prime Video wzbogaciły takie oto wybrane tytuły:

SkyShowtime

Na ten weekend SkyShowtime nie przygotował żadnych nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W tym tygodniu HBO Max ma do zaproponowania jedną nowość:

  • Poszukiwany: Nastoletni hacker - Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie. Premiera pierwszego odcinka 5 września.

Ponadto bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto wybrane produkcje:

  • Dzień sądu (2025) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.
  • Sztuka zrywania (2006) - Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.
  • American Psycho (2000) - Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.
  • Agent i pół (2016) - Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego - dziś zabójczo skutecznego agenta CIA. Od 6 września. 
  • Dziewczyna z marzeniami (2009) - Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie. Od 6 września. 

Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD:

  • Fenicki układ (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video, Rakuten TV, PilotWP) - Biznesmen Zsa-zsa Korda kolejny raz wychodzi cało z katastrofy lotniczej. Chcąc ratować projekt życia, wciąga do gry córkę-zakonnicę, która odkrywa mroczne rodzinne sekrety. [opis dystrybutora]
