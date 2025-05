O co chodzi z New Avengers – od klasyki po nowe wersje drużyny

Reklama

New Avengers od momentu powstania mieli różne składy. Liczba bohaterów, którzy mogą pochwalić się członkostwem w tej grupie, jest ogromna. Istniało również wiele jej odłamów. Kilka z nich chciałbym dziś Wam przybliżyć.

Po ujawnieniu przez Marvela, że tajemnicza gwiazdka w Thunderbolts* była zapowiedzią zmiany tytułu na New Avengers, internet zawrzał. Dzięki scenie po napisach wiemy już, że w MCU będą działać co najmniej dwie grupy Avengers. To oznacza, że drużyna, którą znamy z filmów, wkrótce zyska nowych członków i nowe wyzwania. A jak to wyglądało w komiksach?

Warto zauważyć, że skład oryginalnej grupy Avengers ewoluował na przestrzeni lat, jednak nie oznaczało to, że był to jedyny zespół, który korzystał z tej nazwy. Avengers to drużyna, która nieustannie zmieniała się w zależności od wydarzeń w uniwersum Marvela, wprowadzając nowych bohaterów, a także nowych wrogów. Właśnie ta zmienność sprawia, że są jedną z najbardziej dynamicznych grup w komiksowym świecie.

Jednak największe zmiany miały dopiero nadejść, gdy w komiksach powstały różne inkarnacje Avengers – każda z nich w odpowiedzi na inne zagrożenie, inne czasy, a także zmieniające się potrzeby bohaterów. Zanim jednak zanurzymy się w historię różnych drużyn, przyjrzyjmy się, jak powstało New Avengers i jakie były okoliczności, które doprowadziły do ich formacji.

New Avengers – nowa era po upadku

foto. materiały prasowe

Po wydarzeniu Avengers: Disassembled, w którym niestabilna psychika Wandy Maximoff praktycznie zniszczyła pierwotną drużynę Avengers, zespół musiał zostać odbudowany. To zajście wstrząsnęło całym uniwersum Marvela, zmusiło bohaterów do znalezienia nowych sił i sojuszy, by stawić czoła rosnącym zagrożeniom.

W Polsce komiks wydało wydawnictwo Mucha Comics, a historia pod nazwą „Upadek Avengers” pojawiła się w 9. numerze Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela.

W 2005 roku Brian Michael Bendis zapoczątkował team New Avengers, do którego dołączyli zarówno klasyczni bohaterowie, jak i postacie, które wcześniej nie brały udziału w Avengers. W ich szeregach pojawili się: Spider-Man, Wolverine, Luke Cage oraz Echo. Zespół miał reprezentować nową erę heroizmu – bardziej różnorodną i dostosowaną do współczesnych czasów.

Początkowo New Avengers działali jako główna grupa. Jednym z pierwszych wielkich zagrożeń, z którym przyszło im się zmierzyć, był tajemniczy Void. Aby mogli temu sprostać, dołączył do nich Sentry, który jednak skrywał mroczną tajemnicę. W tym momencie nie było wyraźnego podziału, a bohaterowie działali wspólnie w walce z zagrożeniami. Jednak wszystko zmieniło się po uchwaleniu Aktu o Rejestracji Bohaterów (wprowadzenie przez rząd obowiązkowej rejestracji superbohaterów). To spowodowało ogromny podział w społeczności herosów, który doprowadził do Wojny Domowej.

To wydarzenie (wydane przez Egmont oraz w 39. numerze Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela) rozbiło Avengers na dwie grupy – jedną przeciwną rejestracji, prowadzoną przez Luke’a Cage’a (New Avengers), oraz drugą, prorejestracyjną drużynę, którą dowodził Tony Stark (Mighty Avengers). Po bratobójczej walce zespoły podzieliły się, a ta wewnętrzna rywalizacja na zawsze zmieniła dynamikę wśród Avengersów.

Mighty Avengers – bohaterowie działający pod nadzorem

foto. materiały prasowe

Po Wojnie Domowej, która wywołała ogromny podział w społeczności bohaterów Marvela, powstało Mighty Avengers. W odróżnieniu od New Avengers, którzy działali na własną rękę, byli oni częścią rządowej Inicjatywy Pięćdziesięciu Stanów. Jej celem było stworzenie zarejestrowanych superbohaterów działających pod nadzorem rządu Stanów Zjednoczonych. Z kolei New Avengers, jak pamiętamy, było nielegalną grupą działającą poza systemem.

Mighty Avengers zostało zapoczątkowane w 2007 roku, kiedy Iron Man (Tony Stark) i Ms. Marvel (Carol Danvers) zostali mianowani liderami nowej drużyny, której celem było zjednoczenie rejestrujących się bohaterów. Jej skład obejmował postacie, takie jak Ares, Black Widow, Sentry, Spider-Woman i Wonder Man. Początkowo, zespół stanowił jedną z najsilniejszych wersji Avengers, ponieważ łączył doświadczenie klasycznych bohaterów z nowymi, często kontrowersyjnymi postaciami.

Ares, bóg wojny, oraz Sentry, jeden z najpotężniejszych bohaterów Marvela, byli jednymi z najbardziej kontrowersyjnych członków tej drużyny. Choć dysponowali niezaprzeczalną siłą, to ich obecność w grupie budziła spore wątpliwości, zarówno wśród innych herosów, jak i opinii publicznej. Ares miał swoje własne motywacje, a Sentry borykał się z pewnymi demonami.

Choć Mighty Avengers byli jedną z najpotężniejszych drużyn w historii Marvela, nie ustrzegli się od katastrofy. Kulminacyjnym momentem była Tajna Inwazja (Secret Invasion, w Polsce wydane przez Egmont), w której Skrullowie infiltrują rządy na całym świecie, w tym także grupy superbohaterów. Tony Stark i jego zespół stali się celem inwazji, co doprowadziło do poważnych strat wśród bohaterów i zniszczenia ich reputacji. Po tym wydarzeniu Stark stracił zaufanie opinii publicznej, a jego pozycja została poważnie osłabiona.

Tajna Inwazja okazała się punktem zwrotnym, który zniszczył reputację Tony’ego Starka i dał początek nowej, mrocznej drużynie – Dark Avengers, stworzonej przez Normana Osborna.

Dark Avengers – haniebna karta historii największych bohaterów

foto. materiały prasowe

Po wydarzeniach związanych z Secret Invasion, Norman Osborn przejął kontrolę nad rządem Stanów Zjednoczonych i stworzył nową, mroczną drużynę – Dark Avengers. Zamiast klasycznych bohaterów, zebrał grupę przestępców, którzy przyjęli tożsamości Avengers. W jej skład weszli: Venom (Mac Gargan jako Spider-Man), Bullseye (jako Hawkeye), Moonstone (jako Captain Marvel), Ares oraz Sentry. Celem Osborna było wykorzystanie tej grupy jako narzędzia do zdobycia jeszcze większej władzy i kontroli nad światem.

Bendis, opisując tę grupę, powiedział: „To twardziele, którzy robią swoje. Zamkną drzwi i załatwią sprawę, a Osborn, przebrany za Avengersów, chce, by wyglądali jak coś, czego ludzie pragną”. Osborn zbudował drużynę, która miała być obrazem tego, co ludzie chcieli zobaczyć: pozornie bohaterów, ale z brutalną i cyniczną naturą. Zamiast na heroizmie ekipa ta opierała się na manipulacjach, kłamstwach i zemście. Ich zadaniem miało być wprowadzenie porządku, ale w sposób, który służył wyłącznie Osbornowi.

Mimo że Dark Avengers mieli chronić kraj, ich metody były dalekie od klasycznych ideałów Avengers. To byli przestępcy w mundurach superbohaterów, którzy działali bez żadnych skrupułów. W przeciwieństwie do Thunderbolts, gdzie Osborn stworzył bardziej tajną i śmiercionośną drużynę, Dark Avengers byli bardziej otwarci i mieli działać w świetle dziennym, by wywołać u ludzi fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Seria zakończyła się w Dark Avengers #16 jako kulminacja wydarzenia Oblężenie (60. numer Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela), które miało na celu ostateczne obalenie Osborna i jego mrocznej drużyny, a także zakończenie jego tyranii.

Inne wersje Avengers – alternatywy i młodsze pokolenia

foto. materiały prasowe

Na przestrzeni lat w komiksach mogliśmy zobaczyć także mniej znane inkarnacje Avengersów, takie jak West Coast Avengers, Young Avengers oraz Great Lakes Avengers. Te zespoły stanowią fascynujący element w historii, pokazując różnorodność i rozwój drużyn w uniwersum Marvela.

Drużyna West Coast Avengers powstała w 1984 roku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę posiadania Avengersów na Zachodnim Wybrzeżu USA. Składała się z takich postaci jak Iron Man, Hawkeye, Mockingbird i Wonder Man, którzy zajmowali się zagrożeniami w tym regionie. Choć grupa była mniej znana i nie miała takiej samej siły oddziaływania jak klasyczni Avengersi, zdobyła swoją tożsamość i stała się ważną częścią większych wydarzeń Marvela. Z biegiem lat jej skład się zmieniał. W końcu zyskali miano alternatywnej drużyny, która działała w inny sposób. Ich przygody były równie ekscytujące jak te, które przeżywali bohaterowie w Nowym Jorku.

W Polsce w 63. numerze kolekcji Superbohaterowie Marvela mogliśmy zapoznać się z genezą grupy i poznać jedną z ich przygód z lat 90.

Young Avengers to drużyna, która powstała w 2005 roku z inicjatywy Iron Lada – jednego z młodszych wariantów Kanga Zdobywcy (fani tej postaci z MCU mogą trzymać kciuki, bo jest szansa, że ta wersja pomoże domknąć ten wątek) – i miała reprezentować młodsze pokolenie bohaterów. W jej skład weszli: Wiccan, Hulkling, Kate Bishop (nowa Hawkeye), Patriot oraz Cassie Lang (córka Ant-Mana). Ekipa stanęła przed wyzwaniem udowodnienia, że mogą równie skutecznie bronić Ziemi, jak ich starsi poprzednicy. Ich historia obejmowała zarówno starcia z klasycznymi Avengersami, którzy początkowo nie byli przychylni młodym, obawiając się, że mimo dużej mocy nie są gotowi na samodzielne działania, jak i inne wielkie zagrożenia. Young Avengers stali się symbolem nadziei na przyszłość i przypomnieniem, że nowe pokolenie może przywrócić wiarę w bohaterstwo. W Polsce o narodzinach grupy mogliśmy przeczytać w 58. numerze kolekcji Superbohaterowie Marvela.

Great Lakes Avengers, choć często traktowani z przymrużeniem oka, są równie ważną częścią historii drużyn Avengers. Złożeni z niekonwencjonalnych bohaterów, takich jak Mister Immortal, Big Bertha, Flatman czy Doorman, mieli dość nietypowe umiejętności, które sprawiały, że byli bardziej komicznymi postaciami niż heroicznymi wojownikami. Sam fakt, że używali nazwy Avengers, sprawił, że interweniował Hawkeye, któremu nie spodobało się to przywłaszczenie. Ich działania były lokalne i… często nieudane, jednak zyskali miejsce w sercach fanów. Byli przykładem, że nawet najdziwniejsze drużyny mogą mieć swoje miejsce w uniwersum Marvela. W Polsce o przygodach grupy mogliśmy przeczytać w 59. numerze kolekcji Superbohaterowie Marvela.

Avengers – lustro dla zmieniających się czasów

foto. materiały prasowe

Drużyna Avengers adaptowała się do nowych wyzwań i potrzeb w uniwersum Marvela. Od klasycznych bohaterów po młodsze pokolenie, od alternatywnych drużyn po mroczne wersje, Avengers zawsze stawali się lustrem dla zmieniających się czasów. Każdy zespół miał swoje wyjątkowe historie, które łączyły je z większymi wydarzeniami Marvela, a ich wpływ na uniwersum był ogromny.

Jeśli po filmach MCU czujecie niedosyt Avengers, warto sięgnąć po komiksy. Ich historia to coś więcej niż tylko walka ze złem – to także opowieść o bohaterstwie, odkupieniu i starciu z własnymi demonami. Poznajcie wszystkie wersje popularnej drużyny i zobaczcie, jak zmieniały się na przestrzeni lat w komiksowym świecie.