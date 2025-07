Oto różne oblicza Supermana. Te komiksy trzeba znać

Akcja nie zatrzymuje się nawet na moment – mamy tu międzywymiarowe zagrożenia, demony z odległych czasów i całą galerię bohaterów DC, od tych najbardziej znanych jak Supergirl czy Robin, po tych mniej oczywistych jak Doom Patrol. Wszystko to spektakularne, ale nie przytłacza, bo Waid potrafi trzymać fabułę w ryzach i budować emocjonalne momenty nawet w największym zamieszaniu.

Na szczególną uwagę zasługują też fenomenalne rysunki Dana Moory – dynamiczne, barwne i pełne wyrazu, dzięki którym każda strona przyciąga wzrok. Komiks ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Egmont i jest świetnym wyborem zarówno dla fanów Supermana, jak i Batmana.

Superman: Supercorp – Nowy początek

foto. materiały prasowe

Jeśli chcielibyście sięgnąć po najnowsze przygody Człowieka ze Stali, a jednocześnie nie czuć się przytłoczonym – Superman: Supercorp będzie strzałem w dziesiątkę. To pierwszy tom nowej serii pisanej przez Joshuę Williamsona, który od razu wprowadza sporo zmian w status quo – ale robi to z wyczuciem i szacunkiem dla dorobku poprzedników. Superman wraca do Metropolis jako nie tylko superbohater, ale i symbol nowej ery. Powraca również Lex Luthor i ma dla naszego bohatera zaskakującą propozycję.

Williamson nie próbuje wymyślać koła na nowo – zamiast tego serwuje nam miks akcji, emocji i solidnej intrygi, który przypomina, dlaczego Superman to coś więcej niż tylko peleryna i nadludzka siła. Dodatkowym atutem są wyraziste rysunki Jamala Campbella – pełne światła, energii i kolorów, które idealnie oddają ton opowieści. To komiks nowoczesny, ale nie cyniczny. Z szacunkiem do mitu, ale bez kurczowego trzymania się przeszłości. Po prostu: Superman na miarę współczesnych czasów.

A co, jeśli Superman wylądowałby gdzie indziej?

foto. materiały prasowe

Nie wszystkie historie o Supermanie muszą zaczynać się w Kansas. Czerwony Syn to kultowa elseworldowa opowieść, która zadaje jedno proste, ale genialne pytanie: co by było, gdyby rakieta z Kryptonu nie spadła w sercu Ameryki, a... w Związku Radzieckim? Mark Millar bierze na warsztat mitologię Człowieka ze Stali i pokazuje, że to, kim jesteśmy, nie zawsze zależy od naszych mocy – czasem ważniejsze są miejsce i okoliczności, w których dorastamy.

To komiks, który szokuje, bawi się polityką i ideologiami, ale przede wszystkim udowadnia, że Superman to figura tak uniwersalna, że potrafi odnaleźć się w zupełnie innym miejscu – i wciąż być sobą. Choć w tej wersji nosi sierp i młot, a nie literę „S”, jego moralne rozterki, poczucie odpowiedzialności i chęć czynienia dobra pozostają niezmienne.

A jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak twórcy z całego świata interpretują mit Supermana – warto sięgnąć po antologię Superman: Świat, która niedawno trafiła na polski rynek. To zbiór krótkich historii pokazujących Człowieka ze Stali w różnych krajach. Co ciekawe – odwiedza również Polskę, co czyni ten album jeszcze bardziej wyjątkowym.

Kobieta Jutra, czyli co przyniesie przyszłość?

foto. mateirały prasowe

Skoro znów patrzymy w niebo, wypatrując peleryny, warto spojrzeć również w przyszłość. A ta – jak wiemy – należy do Supergirl. Kolejnym filmem w uniwersum DC ma być właśnie opowieść o kuzynce Kal-Ela, więc to doskonały moment, by przyjrzeć się jej komiksowym wersjom.