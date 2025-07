VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten lipcowy weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, HBO Max i innych.

Nowy weekend, nowe nowości do obejrzenia na VOD. Z 3. sezonem powrócił wyczekiwany serial science fiction Fundacja. Na uwagę zasługują seriale Furia, Na wysokich obrotach oraz spin-off Boscha, czyli Ballard. Miłośnicy dokumentów powinni sprawdzić Szczęki: 50 lat kinowego hitu, a także kilka innych tytułów. Z kolei na fanów anime czeka też Lewiatan.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (11 - 13 lipca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, SkyShowtime i inne)

NETFLIX

W ten weekend Netflix ma do zaproponowania komedie oraz kino bollywoodzkie.

Jeśli to nie są produkcje, które przypadły Wam do gustu, to warto sprawdzić nowości, które pojawiły się na platformie w ciągu tygodnia. Do wyboru są dokumenty, seriale dramatyczne, thrillery i anime.

Quarterback Premiera 2. sezonu 8 lipca.

W mroku słońca (2025) - francuski serial dramatyczny. Ukrywana córka. Morderstwo wśród róż. Zmieniony testament. Członkowie rodziny Lasserre'ów zwracają się przeciw Albie, gdy na światło dzienne wychodzą jej związki z ich majątkiem. Premiera 9 lipca.

Łowcy gringo Premiera 9 lipca.

Ziam Premiera 9 lipca.

Off Road Premiera 10 lipca.

Na całego Premiera 10 lipca.

Za murem Premiera 10 lipca.

7 misiów Premiera 10 lipca.

Lewiatan Premiera 10 lipca.

fot. Netflix

Ponadto na Netflix trafiło kilka tytułów na licencji:

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ nie zabraknie nowości wartych uwagi.

Na wysokich obrotach Premiera serialu 9 lipca.

fot. Disney+

Szczęki: 50 lat kinowego hitu Premiera filmu dokumentalnego 11 lipca.

fot. Disney+

Zombi 4: Zmierzch wampirów Premiera filmu 11 lipca.

fot. Disney+

Suspicious Minds (2025) - komediowy serial akcji. Amber i Rui muszą ukraść przeklęty klejnot, a potem uciec z wyspy pełnej niebezpieczeństw. Premiera wszystkich odcinków 10 lipca.

fot. Disney+

APPLE TV+

Ten weekend na Apple TV+ zapowiada się wspaniale. Z 3. sezonem powrócił serial science fiction Fundacja. Do tego do obejrzenia są finałowe odcinki popularnych produkcji.

Fundacja (2025) - Akcja nowego sezonu toczy się 152 lata po wydarzeniach z drugiej serii. Fundacja zyskała znaczącą pozycję w galaktyce, a dynastia Cleonów chyli się ku upadkowi. Gdy obie siły próbują zawrzeć niepewny sojusz, nad galaktyką pojawiają się czarne chmury – bezwzględny dowódca "Mule," chce przejąć władzę przy użyciu siły militarnej i kontroli umysłu. Przyszłość galaktyki staje pod znakiem zapytania, a Hari Seldon, Gaal Dornick, Cleoni i Demerzel stają się pionkami w śmiertelnej grze międzygwiezdnych ambicji. W trzecim sezonie pojawią się nowi bohaterowie i aktorzy, m.in. laureatka Emmy Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, zdobywca Oscara Troy Kotsur oraz Pilou Asbæk. Do swoich ról powrócą także Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann i Rowena King. Premiera 3. sezonu 11 lipca.

Poszukiwacze ginącej przyrody (2025) - Poznawaj ukryte zakątki świata, towarzysząc trójce znawców dzikiej przyrody w ich wyścigu, by uratować sześć gatunków od wyginięcia. Dzięki talentowi operatorskiemu i umiejętnościom przetrwania, zespół szuka, nagrywa i chroni te rzadkie zwierzęta, zanim będzie za późno. Premiera 11 lipca.

fot. Apple TV+

Nadróbcie również nowe odcinki bardzo dobrych seriali:

SkyShowtime

Na SkyShowtime pojawił się kinowy hit Wicked, w którym występują Cynthia Erivo i Ariana Grande.

Wicked (2024) - Wicked przedstawia poruszającą historię dwóch czarownic z Krainy Oz. Elphaba (w tej roli Cynthia Erivo) to odtrącana i niezrozumiana młoda kobieta, która dopiero odkryje swoją prawdziwą moc. Z kolei Glinda (Ariana Grande) jest lubiana, ale jeszcze nie odnalazła głosu swojego serca. Bohaterki spotykają się na Uniwersytecie Shiz i pomimo dzielących je różnic nawiązują przyjaźń. Wkrótce jednak, po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Oz ich losy potoczą się w różnych kierunkach i pomimo serii niezwykłych przygód, wypełni się ich przeznaczenie. Elphaba staje się Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda – Dobrą Czarownicą z Północy.

fot. Universal Pictures

Warto nadrobić nowe odcinki seriali:

Prime Video

W ten weekend warto obejrzeć na Prime Video spin-off Boscha pt. Ballard. Cały sezon jest już dostępny na platformie.

Ballard (2025) - Detektyw Renée Ballard wkracza w sam środek sieci zabójstw i korupcji, ścigając bezwzględnego seryjnego zabójcę i odkrywając spisek policjantów – coś zupełnie niezgodnego z jej zasadami. Choć własne demony depczą jej po piętach, Ballard musi przechytrzyć przestępców i skorumpowanych policjantów, aby zapewnić sprawiedliwość ofiarom i ich bliskim. Premiera całego sezonu 9 lipca.

fot. Prime Video

Simple Plan: Dzieciaki z tłumu (2025) - Fascynujące i nostalgiczne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych zespołów pop-punkowych lat 2000. Niewidziane wcześniej materiały archiwalne i ekskluzywny dostęp do nagrań ze światowej trasy z 2024 roku. Simple Plan i inne gwiazdy punk rocka opowiadają o wzlotach i upadkach pierwszych 25 lat ich kariery. Zapraszamy do świata braterstwa, fanów i determinacji. Premiera 8 lipca.

fot. Prime Video

HBO Max

W tym tygodniu na HBO Max zadebiutował nowy serial pt. Furia. Ponadto nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków I tak po prostu, Pozłacany wiek, Pati i Rick i Morty.

Furia Premiera dwóch pierwszych odcinków 11 lipca.

fot. HBO Max

Ponadto bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto tytuły:

INNE SERWISY VOD: