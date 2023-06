Program TV na weekend 16-18.06: Fabelmanowie, Zaginiony król, Iluzja

Fabelmanowie i Zaginiony król to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły", Papillon. Motylek z 2017 roku i Lśnienie. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Sortownia - sez. 1, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Jacek Woliński (Andrzej Chyra) pracuje na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. To tu trafiają ciężkie przypadki i pacjenci, których życie jest zagrożone. Doświadczony, oddany swojej pracy lekarz podczas trwających wiele godzin dyżurów musi zdecydować, kto natychmiast otrzyma pomoc, a kto może poczekać. Jest zdeterminowany, by jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Jednocześnie zmaga się z trudnymi realiami i niewydolnym systemem. Praca wydaje się jego misją, ale znaczy dla niego znacznie więcej. Swoim zaangażowaniem Woliński zagłusza demony przeszłości. Doceniany przez pacjentów i ich rodziny codziennie dokonuje dramatycznych wyborów. Rozdarty między etyką lekarską a potrzebą wymierzania sprawiedliwości stawia się w pozycji pana życia i śmierci. Ratuje tych, którzy na to zasłużyli.

Zobacz także:

Emigracja XD - sez. 1, odc. 1 – 5 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

The Last of Us – sez. 1, odc. 6 - 7 – 20:10 (HBO)

Interview – sez. 2, odc. 3 - 4 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Randka z gwiazdą – sez. 1, odc. 3 - 4 – 21:35 (HBO3)

Maria Antonina - sez. 1, odc. 1 - 4 – 22:15 (CANAL+ Seriale)

Lakers: Dynastia zwycięzców – odc. 2 – 22:25 (HBO3)

SOBOTA:

Prawi Gemstonowie – sez. 2, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

Dalsze losy słynnej rodziny teleewangelistów. Pastor Eli Gemstone (John Goodman) nadal głosi wiarę w Boga i popularyzuje religię na całym świecie. Choć nierzadko podchodzi do tego zadania w niekonwencjonalny sposób, pełen jest dobrej woli. W odróżnieniu od mężczyzny, jego dorośli już potomkowie, Jessie (Danny McBride), Kelvin (Adam Devine) i Judy (Edi Patterson), są pozbawionymi ideałów i pazernymi ludźmi. Teraz będą musieli wykazać się jeszcze większą determinacją, ponieważ na horyzoncie pojawiają się wrogowie gotowi zniszczyć imperium Elego Gemstone'a. Są wśród nich nowe osoby oraz takie, które wyłaniają się z mroków przeszłości.

Zobacz także:

Emigracja XD - sez. 1, odc. 6 – 10 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Wataha – sez. 1, odc. 2 - 3 – 21:10 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Powrót – sez. 1, odc. 3 - 4

20:10

ale kino+

Jan (Bartłomiej Topa), właściciel agencji ubezpieczeniowej, dzieli życie między rodzinę i pracę. Umiera nagle wskutek zawału serca, ale zmartwychwstaje i znów trafia do świata żywych. Ze zdumieniem odkrywa, że niewiele osób cierpi po jego odejściu, a on sam najbardziej tęskni za tym, do czego dotąd nie przykładał wagi. Jego żona Agata (Magdalena Walach) żałobę traktuje jak czas odzyskanej wolności i z dość dużym spokojem przyjmuje stratę. W rozwiązaniu zagadki powrotu z zaświatów pomaga Janowi najlepszy przyjaciel Konstanty (Wojciech Mecwaldowski). On sam także zmaga się z kryzysem w swoim małżeństwie z wyzwoloną, pełną namiętności Malwiną (Maria Dębska). Tymczasem Jan poznaje Izę (Matylda Giegżno), z którą zaczyna łączyć go więź pełna emocji i fascynacji.

Zobacz także:

Fear the Walking Dead – sez. 8, odc. 6 – 4:12 (poniedziałek) (AMC)