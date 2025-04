fot. Amazon Prime Video

Reklama

Polski oddział Amazon Prime Video opublikował teaser nadchodzącego filmu Nasza Wina. To ekranizacja finału trylogii powieści młodzieżowych Mercedes Ron o tym samym tytule. Poprzednia część, Twoja Wina zdobyła najwięcej widzów spośród międzynarodowych filmów oryginalnych tego portalu streamingowego.

Nasza Wina - teaser

Noah i Nick powracają w nowym filmie! Zwiastun Moja Wina: Londyn

Nasza Wina - fabuła, obsada, data premiery

Podczas ślubu Jenny i Liona następuje wyczekiwane ponowne spotkanie Nicka i Noah, jakiś czas po ich zerwaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi barierę pozornie wydającą się nie do pokonania. On odziedziczył imperium biznesowe swojego dziadka, zaś ona dopiero rozpoczyna swoją karierę. Ponownie opierają się rozniecaniu płomienia, który nadal tli się między nimi. Czy teraz, gdy ich ścieżki znów się skrzyżowały, miłość okaże się silniejsza od urazy?

Jako Nick i Noah powrócą Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie filmu znaleźli się powracający do serii Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade oraz Felipe Londoño, a także Fran Morcillo (Dom z papieru) w zupełnie nowej roli.

Nasza Wina zadebiutuje na Amazon Prime Video w październiku tego roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona.