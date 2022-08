Program TV na weekend 26-28.08: 300, Jackass Forever, Ścigany

Jackass Forever, Resident Evil: Witajcie w Raccoon City i Hiszpański romans to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak 300, Wściekły byk, Ścigany i Terminal. Na miłośników superbohaterkiego kina czekają Strażnicy Galaktyki vol. 2, Spider-Man 3 i X-Men: Ostatni bastion. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Rozmowy z przyjaciółmi – sez. 1, odc. 7 - 8

20:10

HBO

Serial skupia się na dwóch studentkach college'u w Dublinie, Frances i Bobbi, oraz na dziwnym i nieoczekiwanym związku, jaki tworzą z małżeństwem Melissy i Nicka.

Zobacz także:

Rdza - sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 3 - 20:40 (CANAL+ Premium)

Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć – sez. 1, odc. 6 - 7 – 21:00 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Rdza - sez. 1, odc. 5 – 9

20:00

CANAL+ Seriale

Harris uparcie szuka Bobby'ego. Dociera do grupy bezdomnych. Jeden z nich, Karl, przyparty do muru, udziela mu ważnych informacji. Del, choć został odsunięty od sprawy, postanawia sprawdzić ten trop. W tym celu udaje się do kościoła metodystów. Wie, że ma niewiele czasu, by udowodnić niewinność Billy'ego, który ma niebawem trafić na przesłuchanie. Toczy walkę z czasem, by uprzedzić swoich kolegów z policji.

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 1, odc. 11 - 19:15 (HBO3)

NIEDZIELA:

Cisza – sez. 1, odc. 6

22:00

HBO3

Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się w Chorwacji i na Ukrainie. Pierwsza dziewczyna utonęła, druga zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków. Jednak główny podejrzany w sprawie tych zgonów wkrótce okazuje się niewinny – i też martwy.

Zobacz także:

Van der Valk – sez. 2, odc. 3 – 20:10 (ale kino+)

Ród smoka – sez. 1, odc. 2 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)