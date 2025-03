Ten film nie zakwalifikował się do Oscarów. Scenarzysta krytykuje nowe zasady

foto. materiał prasowy

Howard Klausner, scenarzysta filmu biograficznego Reagan, skomentował fakt, że produkcja nie zakwalifikowała się do tegorocznych Oscarów. Nie jest zaskoczony, ponieważ spodziewał się tego, jednak wciąż jest mu przykro.

Reagan - scenarzysta komentuje brak nominacji

„Myślę, że sytuacja mówi sama za siebie. Nie ma wśród nas – osób, które stworzyły ten film – gniewu czy oburzenia. Nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy jakąkolwiek nominacje, gdy panuje taki a nie inny kulturowy klimat w Hollywood. Jesteśmy po prostu smutni” – powiedział Fox News we wiadomości mailowej. Kontynuował: „To, co stało się ze wspaniałą Fabryką Snów, którą kiedyś było Hollywood. Dawno, dawno temu przemawiała do serc i marzeń niemal każdego, a przywódcy z XX-wiecznej branży zdawali się wiedzieć, jak dotrzeć zarówno do środka kraju, jak i elity”. Na końcu dodał, że według nowych zasadach Akademii Filmowej wielu zwycięzców z poprzednich lat nie zakwalifikowałoby się do nagrody.

Przypominamy, że Akademia Filmowa wdrożyła zasady, które mają na celu zwiększenie inkluzywności w branży filmowej. Dotyczą jedynie kategorii Najlepszy film. Wbrew pozorom, wymogi nie są takie trudne do spełnienia, ponieważ wystarczy, by jakiś charakteryzator, praktykant czy operator kamery pochodził z mniejszości – to nie tak, że twórcy muszą wymienić całą obsadę. Wielu osobom wciąż jednak nie podobają się te zmiany i uważają, że hamują kreatywność i wolność twórców.

Reagan - oceny

Film biograficzny Reagan zadebiutował w 2024 roku. Tak jak wspomnieliśmy, scenariusz napisał Howard Klausner. Za reżyserię był odpowiedzialny Sean McNamara. Produkcja nie spodobała się krytykom (średnia ocen profesjonalnych recenzentów na Rotten Tomatoes w chwili pisania tego artykułu wynosi 2.10 na 10), ale zebrała pozytywne reakcje wśród widzów (dla porównania średnia ocen widzów to 4.8 na 5).