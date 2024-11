Sean Baker: Moje filmy są częścią nowego Hollywood 2.0.

Reklama

Do naszych kin zawita niedługo najnowsze dzieło Seana Bakera zatytułowane Anora. Spotkaliśmy się z reżyserem, by zadać mu kilka pytań dotyczących tej produkcji.

Sean Baker, zdobywca Złotej Palmy w Cannes za film Anora, opowiada nam o tym, jak wielki wpływ wywarł na niego „król kina klasy B”, Roger Corman. Amerykański filmowiec podkreśla, że kręci filmy z myślą o dorosłych widzach, a kino to nie tylko produkcje skierowane do dzieci.

Roger Corman zmarł w maju tego roku. Miał 98 lat. Śmierć legendarnego filmowca wywołała poruszenie w branży. Posty o ikonie amerykańskiego kina opublikowali m.in. John Carpenter, Ron Howard i Sean Baker. Ten ostatni napisał: „Roger Corman zdefiniował amerykańskie kino niezależne. Nie robiłbym tego, co robię, gdyby nie jego wielki wpływ na kinematografię”.

Zapytałem Bakera, w jaki sposób zainspirował go „król kina klasy B”.

– Roger Corman nie był jedynym niezależnym twórcą filmowym, ale z pewnością był najbardziej znanym, a ze względu na swój wysoki status, stał się wzorem do naśladowania dla filmowców, którzy byli zainteresowani pracą w świecie filmów niezależnych – mówi reżyser Anory.

I dodaje:

– Gdy miałem 20 lat, przeczytałem jego książkę Jak zrobiłem sto filmów i nie straciłem ani centa. To były wczesne lata 90., kiedy wielką karierę robili przedstawiciele nowej fali niezależnych amerykańskich filmowców, tacy jak Jarmusch, Soderbergh, Spike Lee czy Hal Hartley. Chciałem pójść w ich ślady, a książka Cormana była dla mnie inspirująca, ponieważ pokazała, że w tej nieprzewidywalnej branży możliwa jest udana kariera. Niezależna praca dała Cormanowi swobodę dokonywania kreatywnych wyborów, które nie byłyby możliwe w studiach filmowych, zarówno pod względem produkcji, jak i dystrybucji – podkreśla Baker.

foto. materiały prasowe

Zdobywca Złotej Palmy poleca film dokumentalny pt. Świat Rogera Cormana.

– To ekscytująca produkcja! Bardzo inspirujące jest słuchanie, jak moi bohaterowie opowiadają o swoim bohaterze, jakim jest Corman – wyjaśnia reżyser Red Rocket.

Dopytałem Bakera, jak jego zdaniem „król filmów klasy B” zdefiniował amerykańskie kino niezależne.

– Roger Corman jest zasadniczo odpowiedzialny za nowe Hollywood, bo był mentorem Martina Scorsese, Francisa Forda Coppoli, Petera Bogdanovicha, Jacka Nicholsona, Roberta Towne'a i innych. Ta fala całkowicie zmieniła amerykańskie kino, włączając europejską wrażliwość do tego, co zasadniczo było amerykańskimi filmami gatunkowymi. Lubię myśleć, że moje filmy są częścią Nowego Hollywood 2.0. – powiedział reżyser Anory.

Sean Baker, gdy pracował nad pierwszymi produkcjami, samodzielnie zajmował się montażem. I tak już zostało. Amerykanin twierdzi, że tylko on wie, jak zmontować swoje dzieła, żeby miały sens.

Bardzo ważny jest dla niego research, a inspiracji i tematów szuka na ulicy. W jego produkcjach istotną rolę odgrywa topografia. Akcję Anory osadził m.in. na Coney Island, czyli w miejscu, w którym niejako czas się zatrzymał.

foto. materiały prasowe

Baker w trakcie pracy nad scenariuszem uwielbia rozmawiać z ludźmi, chociażby z mniejszości etnicznych, żeby poznać ich historie. Osobami z przemysłu rozrywkowego zainteresował się, gdy podsłuchał rozmowę dziewczyn pracujących w branży rozrywkowej i porno. Jedna z nich opowiadała o tym, że musi posprzątać mieszkanie i zrobić pranie. Uświadomiło to Bakerowi, że to tacy sami ludzie jak my, z podobnymi problemami. Mało tego, często żyją obok nas, w najpopularniejszych dzielnicach i częściach miasta. Tak rodzą się pomysły na filmy Bakera, chociażby Red Rocket i Anora.

O swoim najnowszym filmie, za który dostał Złotą Palmę w Cannes, powiedział: „Mam nadzieję, że wam się spodoba i będziecie polecać go innym. To produkcja zrealizowana z myślą o dorosłych widzach. Warto pamiętać, że powstają nie tylko filmy superbohaterskie dla dzieci, ale także produkcje tworzone z myślą o starszych widzach”.

Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tak wyglądało nowe Hollywood 2.0.