22 vs. Earth - zobaczcie pierwszą zapowiedź krótkometrażowego prequela Co w duszy gra

screen z YouTube

22 vs. Earth to nowa krótkometrażówka Disneya, która stanowi prequel świeżo nagrodzonej Oscarem animacji Pixara Co w duszy gra. W sieci zadebiutował klip z produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W krótkometrażówce znana z Co w duszy gra 22 łamie zasady The Great Before i odmawia udania się na Ziemię, werbując gang pięciu innych nowych dusz do jej próby buntu. Jednak działania jej grupy prowadzą do nieoczekiwanych rezultatów, w związku z czym wywrotowy spisek 22 może w rzeczywistości doprowadzić do zaskakującego odkrycia sensu życia.

Dla przypomnienia Co w duszy gra opowiada o nauczycielu muzyki Joe Gardnerze, który otrzymuje wielką szansę zagrania w prestiżowym klubie jazzowym w Nowym Jorku. Jednak ulega wypadkowi i trafia do miejsca, w którym młode dusze wykształcają swoje predyspozycje, zanim trafią na Ziemię.

22 vs. Earth - premiera produkcji na platformie Disney+ 30 kwietnia.