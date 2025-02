Za kulisami Nosferatu. Tak powstawały zdjęcia, które zostały nominowane do Oscara

fot. Focus Features // Studio 8 // Maiden Voyage Pictures

Wkrótce Nosferatu pojawi się w polskich kinach. To remake historii grozy w wykonaniu Roberta Eggersa, a także kolejny efekt jego wieloletniej współpracy z operatorem Jarinem Blanschke. Za te zdjęcia film otrzymał nominację do nagrody Oscara. W najnowszym wideo panowie dokonują refleksji nad konkretnymi scenami, co możecie obejrzeć poniżej.

Nosferatu - kulisy zdjęć [WIDEO]

W poniższym klipie Robert Eggers i Jarin Blanschke zdradzają nieco tajników w rozmowie z dziennikarzem portalu The Playlist. Przykładowo, dowiadujemy się, że do uwiecznienia wschodu i zachodu słońca wykorzystano odbicie luster. Opowiedzieli również o tym, jak powstawały sceny rozgrywające się w nocy.

Nosferatu - fabuła, premiera

Nosferatu to gotycka opowieść o obsesji pomiędzy młodą kobietą a starożytnym transylwańskim wampirem. Akcja dzieje się w XIX-wiecznych Niemczech. Prastary krwiopijca zakochuje się do szaleństwa, śledząc losy wybranki. Wywołuje przy tym nieopisaną grozę.

Premiera w polskich kinach została zaplanowana na 21 lutego.

