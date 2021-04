Mały Groot jak żywy. Disney zbudował świetnego robota dla parku rozrywki

fot. Disney

Mały Groot został stworzony w ramach projektu Kiwi, w którym grupa inżynierów przenosi do parków małe, ale znane postacie z marek należących do Disneya. Według Scotta LaValleya, głównego inżyniera projektu osiąganie takiego efektu to kombinacja technologii, artystycznego podejścia i szczypty magii.

Patrząc na to, jak stworzyli Małego Groota nie tylko udało im się kapitalnie odtworzyć filmową postać i jej kostium, ale przede wszystkim zbudować realistycznego bohatera, z którym osoby w parkach rozrywki mogą wejść w interakcje. Wówczas w określonych atrakcjach różne animatroniczne dodatki pozwalają pogłębić immersyjne doświadczenia każdego gościa. Różnica polega na to, że do chwili stworzenia Małego Groota postaci animatroniczne były stacjonarne, a teraz po raz pierwszy będzie całkowicie mobilny bohater. Co ciekawe, Groot, którego widzimy w wideo jest na wczesnym etapie projektu, więc finalny twór może być jeszcze lepszy.

Disney stracił miliony dolarów na zamknięciach parków z powodu pandemii koronawirusa. Według najnowszych informacji Disneyland w USA ma zostać otwarty 30 kwietnia 2021 roku. Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy Groot zacznie tam pracować.