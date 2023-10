Assassination - twórca Rain Mana opowie o zamachu na JFK. W obsadzie Pacino i LaBeouf

materiały prasowe

Reklama

Jak donosi serwis Deadline, Barry Levinson, nagrodzony Oscarem twórca takich produkcji jak Rain Man, Bugsy czy Fakty i akty, wyreżyseruje film Assassination. Opowie on o tym, jak mafijny boss z Chicago, Sam Giancana, zaplanował zabójstwo Johna F. Kennedy'ego jako zemstę za zintensyfikowanie przez prezydenta walki ze światem przestępczym w Stanach Zjednoczonych - przypomnijmy, że mafia miała swój udział w wygraniu przez JFK wyborów w 1960 roku.

Scenariusz do filmu napisał dwukrotnie nominowany do Oscara David Mamet, autor historii do Werdyktu, Domu gry i wspomnianych wcześniej Faktów i aktów. Według poprzednich doniesień to on miał być także reżyserem.

Wiemy już, że w obsadzie produkcji znajdują się Shia LaBeouf i Al Pacino; drugi z nich wcieli się w rolę nestora mafijnego świata, Tony'ego Accardo. Będzie to trzeci wspólny film Pacino i Levinsona, którzy współpracowali ze sobą wcześniej przy produkcjach Paterno, Jack, jakiego nie znacie i Upokorzenie.

Data premiery Assassination nie została jeszcze ustalona.