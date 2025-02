Szybcy i wściekli tylko do czasu... loda. Spot reklamowy z Super Bowl

fot. Universal Pictures

Zbliża się finał Super Bowl, czyli najpopularniejsze wydarzenie telewizyjne roku, oglądane na żywo przez ponad 100 milionów ludzi. Reklamodawcy prześcigają się w kreatywności, by przygotować coś pomysłowego, z gwiazdami i jakością, by zachwycić i zachęcić widzów do produktu. W nowym spocie wykorzystano obsadę serii Szybcy i wściekli.

Szybcy i wściekli w reklamie

Okazuje się, że Szybcy i wściekli są tylko do momentu, gdy dostają loda. Jak widzimy w opublikowanym wideo, Dom i Letty uciekają, ale zwalniają w momencie, gdy bohaterka wyciąga loda firmy będącej sponsorem reklamy. Potem pojawia się jeszcze jedna postać z serii, a wszystko kończy się hasłem: „Nie tacy szybcy, nie tacy wściekli.” Vin Diesel i Michelle Rodriguez grają główne role, a wspomaga ich Ludacris.

Przypomnijmy, że trwają prace nad kolejnymi filmami. Nie wiadomo jednak, która część ruszy jako pierwsza na plan. W planach są dwa projekty: film o Hobbsie, który miał być pomostem między 10. i 11. częścią, oraz finałowa odsłona Sagi Szybkich i Wściekłych. Vin Diesel mówił wiele na Instagramie o przygotowaniach do tego drugiego i powrocie serii do Los Angeles. Nie podano jeszcze daty rozpoczęcia prac.