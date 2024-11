Aktorka z Lioness ma dołączyć do obsady 3. sezonu Nocnego Agenta. Kiedy początek zdjęć?

fot. 101 Studios // Blossom Films

2. sezon Nocnego agenta będzie mieć premierę dopiero w styczniu, ale od października wiadomo, że Netflix zamówił kolejną serię, nad którą trwają prace. The Hollywood Reporter podał, że do obsady ma dołączyć Genesis Rodriguez, z którą trwają rozmowy. Obecnie możemy oglądać ją w serialu Special Ops: Lioness. Widzowie mogą ją też kojarzyć z The Umbrella Academy oraz Neonu.

Rodriguez ma być członkiem stałej obsady 3. sezonu. Zdjęcia do nowej serii mają rozpocząć się wkrótce w Stambule. Następnie prace na planie przeniosą się do Nowego Jorku na początku przyszłego roku. Szczegóły dotyczące jej roli są na razie trzymane w tajemnicy. Netflix nie skomentował tych doniesień.

Nocny Agent - zdjęcia z 2. sezonu

Nocny Agent - fabuła 2. sezonu

„Nocny agent” to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię Petera Sutherlanda (Gabriel Basso), niskiego rangą agenta FBI, któremu starania o ocalenie prezydenta w sezonie 1. umożliwiły awans na nocnego agenta w sezonie 2. Jednak praca dla tajnej Nocnej Akcji zawiedzie Petera do pełnego zagrożeń świata, w którym trudno komukolwiek zaufać. [opis Netflix]

Przypomnijmy, że Nocny Agent jest oparty o powieści autorstwa Matthew Quirka. Twórcą i showrunnerem serialu jest Shawn Ryan, który w 2. sezonie pełni również funkcję producenta wykonawczego. Produkcją zajmuje się Sony Pictures TV.

Nocny Agent - premiera 2. sezonu 23 stycznia 2025 roku na Netflix.