Alien: Romulus - Ridley Scott już widział film. "To jest, kur..., świetne!"

Film Alien: Romulus to nowa odsłona słynnej w świecie popkultury franczyzy Obcego. Przypomnijmy, że będzie ona również pierwszą po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya; dwie poprzednie, Prometeusz z 2012 roku i Obcy: Przymierze z 2017 roku, spotkały się z chłodnym przyjęciem wśród krytyków i widzów. Ich reżyser, Ridley Scott, miał już jednak okazję zobaczyć przyszłoroczne dzieło, którego jest producentem; wygląda na to, że jest nim zachwycony.

Taki obrót spraw na wydarzeniu DGA Latino Summit 2023 ujawnił twórca Romulusa, Fede Alvarez. To właśnie on chciał, by Scott zobaczył jego dzieło jako pierwszy:

Blade Runner 2049 Top Gun: Maverick Każdy ostrzegał mnie mówiąc, że Ridley potrafi być naprawdę trudny i wymagający, zwłaszcza w kontekście czegoś, co wiąże się z jego filmami. Taki był w odniesieniu do produkcji- która według mnie jest arcydziełem; miał z nią kilka problemów, ponieważ to był jego świat. Zapytałem go choćby o, a on na to: "Meh". Dopytuję: "O czym ty w ogóle mówisz?", na co on odpowiedział: "Mój brat stał za pierwszą częścią a ta po prostu ujdzie". Miał do tego filmu szacunek, ale potrafił być krytyczny. Pomyślałem więc, że stoję na straconej pozycji.

Alvarez zorganizował seans, w trakcie którego siedział obok Scotta - chciał po prostu zobaczyć reakcję kolegi po fachu na żywo.

Później on wchodzi do mojego biura i mówi: "Fede, no co ja mogę powiedzieć? To jest, kur..., świetne (ang. "It's fuc... great")". Dla mnie to było jak... Moja rodzina doskonale wiedziała, że to był jeden z najwspanialszych momentów mojego życia. Mieć takiego mistrza, którego tak podziwiam, który ogląda mój film... Ale to? Później mówił przez godzinę, co mu się podobało. I jeden z najlepszych komplementów: "Dialogi są wspaniałe. Ty byłeś scenarzystą?". No pewnie, że tak!

Data premiery filmu Alien: Romulus ustalona jest na 16 sierpnia przyszłego roku.