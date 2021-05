Atomówki - jaki był problem pilota? Szef stacji odpowiada

fot. Cartoon Network

Serial aktorski Atomówki to kontynuacja historii znanej z kreskówki. Superbohaterki są już dorosłe. Jednak pilot jest nieudany i telewizja The CW nie zamówiła realizacji sezonu. Zamiast tego zamierzają zmienić koncepcję i nakręcić go od nowa.

Informację skomentować Mark Pedowitz, prezes stacji The CW.

- Powód, dla którego najpierw robimy piloty jest taki, że czasem nie trafiamy. Całkowicie wierzymy w obsadę, w Diablo i Heather, w scenarzystów, w producenta Grega Berlantiego i Warner Bros Studios. W tym przypadku po prostu pilot nie działał, ale jako że widzieliśmy dużo dobrych elementów, dajemy temu kolejną szansę. Nie chcieliśmy iść dalej z tym, co stworzyliśmy.

Potem padło pytanie o szczegóły. Co dokładnie nie zagrało w Atomówkach?

- Pod kątem tonu pilot był zbyt kampowy. Nie sprawiał wrażenia osadzonego w rzeczywistości tak jak powinien. Tak ten proces działa, uczysz się, gdy sprawdzasz i testujesz. W tym przypadku czuliśmy, że musimy się cofnąć i wrócić do etapu rozpisania projektu, bo to jest mocna marka. Wzbudziła ogromne zainteresowanie, więc chcemy to zrobić dobrze, zanim damy to widzom.

Z uwagi na wyciek scenariusza problemów było o wiele więcej. Te fragmenty wzbudziły jednogłośną krytykę w mediach społecznościowych. Było tam o seksie bohaterek, ich bardzo dziwnym, nerwowym zachowaniu i innych rzeczach wzbudzających negatywne reakcje. Sam Pedowitz zapytany o wyciek stwierdził, że nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości, bo nie widział postu w mediach społecznościowych. Na obecną chwilę zostały one usunięte.

W nowej wersji pilota obsada pozostanie bez zmian.

Atomówki - o czym serial?

Jest to kontynuacja historii po wielu latach. Obecnie Atomówki są dorosłymi kobietami, które mają żal o to, że poświęciły dzieciństwo na walkę złem. Świat jednak jest obecnie bardziej zagrożony niż kiedykolwiek wcześniej, ale nikt nie wie, czy Atomówki znów podejmą się walki.