fot. Universal Pictures

Reklama

Sklep Apple TV ujawnił, że premiera VOD filmu Wicked odbędzie się w Polsce 20 lutego 2025 roku. Tego dnia odnoszący sukcesy musical trafi do sprzedaży online, co oznacza, że za określoną kwotę będzie można wykupić dostęp do wersji cyfrowej. Cena wynosi 54,99 zł. Można założyć, że tego samego dnia Wicked będzie również dostępny w innych sklepach VOD.

Nocny agent - sezon 2 - recenzja

Wicked online

W USA film jest już dostępny w VOD i pobił rekordy sprzedaży, zarabiając 70 mln dolarów w pierwszym tygodniu od premiery. Pokazuje to, że nawet jeśli film nie odnosi sukcesu w kinach, rynek streamingowy może zmienić jego sytuację. W przypadku Wicked jednak sukces był widoczny już na dużym ekranie – musical zarobił 710,2 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów.

fot. zrzut ekranu

Wicked – opis fabuły

Elphaba to młoda kobieta, niezrozumiana ze względu na swoją niezwykłą zieloną skórę, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Glinda jest jej zupełnym przeciwieństwem – to popularna dziewczyna z przywilejami i ambicjami, skrywająca w sobie ogromne pokłady empatii. Obie spotykają się jako studentki Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują nieprawdopodobną, lecz głęboką przyjaźń. Po spotkaniu z Cudownym Czarnoksiężnikiem ich więź słabnie, a ich życie zaczyna podążać różnymi ścieżkami. Niezachwiana żądza popularności Glindy sprawia, że ​​uwodzi ją władza, podczas gdy determinacja Elphaby, by pozostać wierną sobie i bliskim, przyniesie nieoczekiwane i szokujące konsekwencje dla jej przyszłości.

W 2025 roku zadebiutuje druga część musicalu zatytułowana Wicked: For Good.