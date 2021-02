Avatar: The Last Airbender - Netflix znalazł nowego showrunnera serialu aktorskiego?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

nickelodeon

Awatar: Legenda Aanga, serial animowany znany także jako Avatar: The Last Airbender i emitowany w latach 2005-2008, miał doczekać się aktorskiej wersji od Netflixa. Za jej sterami stanąć mieli Michael Dante DiMartino i Bryan Konietzko, którzy tworzyli także serial animowany. Duet twórców poinformował jednak niedawno, że opuścili projekt, którego mieli być showrunnerami i producentami wykonawczymi. Z tego względu fani obawiają się nie tylko o sam projekt, ale czy w ogóle dojdzie on do skutku.

Portal The Illuminerdi podaje, że nowym showrunnerem serialu aktorskiego będzie Albert Kim. Zaczynał jako redaktor Sports Illustrated, Entertainment Weekly oraz People. Kim pracował również jako dyrektor ds. Wiadomości w ESPN w latach 2005-2008 i tworzył rozrywkowy program informacyjny ESPN Hollywood. Do telewizji wkroczył przy okazji serialu Leverage dla TNT. Był także scenarzystą serialu Nikita oraz Jeździec bez głowy. Ujawniono przy okazji nowe szczegóły dotyczące głównych bohaterów. W serialu animowanym Sokka jest starszym bratem Katary. W serialu ma dojść jednak do zmiany i to Sokka będzie młodszym bratem mającym lat 14, zaś Katara ma mieć 16 lat. Aang dalej ma ma mieć 12 lat.

Informacje nie zostały jednak na razie potwierdzone ani przez Netflixa, ani też inne, bardziej renomowane portale z branży. Dlatego informację należy traktować na razie jako nieoficjalną.

nickelodeon