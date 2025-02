Jak zmarł Matthew Perry? Nowy dokument Peacock zbada sprawę śmierci aktora. Oto zwiastun

fot. NBC

W październiku 2023 roku Matthew Perry nagle zmarł. Dzięki autobiografii Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz wiemy, że gwiazdor walczył z uzależnieniem. Gdy po śmierci w jego organizmie wykryto ketaminę, wiele osób uznało, że przedawkował. Jednak prawie rok później wydano szokujące oświadczenie: pięć osób, w tym osobisty asystent Perry'ego, dwóch lekarzy i domniemany hollywoodzki handlarz narkotyków, zostało oskarżonych o spisek, mający na celu nielegalne dostarczenie aktorowi ketaminy.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy to nowy dokument Peacock, który weźmie na tapet zagadkę śmierci aktora w czasie, w którym dwóch oskarżonych, którzy nie przyznali się do winy, wciąż czeka na proces. Premiera filmu odbędzie się 25 lutego 2025 roku. Poniżej znajdziecie zwiastun produkcji.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy - zwiastun

Matthew Perry - informacje

Matthew Perry przez wiele lat wcielał się w Chandlera Binga z popularnego serialu Przyjaciele. To właśnie dzięki tej roli pokochało go wielu fanów. Poza tym Matthew Perry zagrał między innymi w filmach Jak ugryźć 10 milionów czy 17 Again. Był nominowany do Złotego Globu i Emmy za występ w Młodzi gniewni - historia Rona Clarka. Dwie nominacje do Emmy zapewnił mu także Prezydencki poker.

