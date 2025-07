Gwiazda Supermana ujawnia historię swojej roli w... Deadpoolu! W kogo wcielił się aktor?

fot. DC Studios/Warner Bros. Pictures

Nathan Fillion niedawno wystąpił w Supermanie - wcześniej jednak wcielił się w aż cztery różne postacie w MCU. W wywiadzie z Entertainment Weekly opowiedział o tym, jak doszło do otrzymania przez niego tej najsłynniejszej - Headpoola w Deadpool & Wolverine.

Deadpool - wypowiedzi Nathana Filliona

Tak naprawdę byłem w pierwszym Deadpoolu. Moja scena została wycięta. Musicie pamiętać, że wtedy kręciłem Castle. To musiała być bardzo mała rola i poprosiłem, żeby była nie do poznania. To jest w dodatkach jako scena usunięta. Myślę, że można to zobaczyć, jeśli kupi się film w wersji cyfrowej.

Nathan Fillion pojawia się w Deadpoolu na krótko jako mężczyzna roznoszący ręczniki w klubie ze striptizem, w którym pracowała Vanessa grana przez Morenę Baccarin. Aktor dodał, że Ryan Reynolds zrobił wszystko, co mógł, by wynagrodzić mu jakoś tą sytuację - starał się zapewnić mu rolę w kontynuacji hitu Marvela, jednak to się nie udało.

Poprosił mnie, żebym przyszedł na przesłuchanie do czegoś w Deadpoolu 2, co było z jego strony bardzo hojnie. Nadal mamy kontakt. To bardzo hojny człowiek, naprawdę. Zależy mu na dzieleniu się tym, co ma. Ma mnóstwo niesamowitych możliwości i lubi pamiętać o swoich przyjaciołach oraz dawać im szanse. Kiedy pojawił się temat Deadpool & Wolverine, Ryan pisał do mnie SMS-y w stylu: "Hej, wyświadczysz mi przysługę?" Jakbym robił mu przysługę. Nagraliśmy mnóstwo różnych rzeczy. Zaczęliśmy od jednej postaci, potem przeszliśmy do Headpoola, a później jeszcze majstrowaliśmy przy żartach. Zrobiliśmy wiele rzeczy, które nigdy nie trafiły do filmu, ale w końcu przyszedł dzień, w którym poprosili mnie, żebym zszedł kilka ulic dalej i nagrał to w profesjonalnym studiu. Shawn Levy, reżyser, zadzwonił do mnie tuż przed wyjściem z domu i powiedział: "Wszyscy słuchamy twoich nagrań, które nam wysłałeś, i szczerze mówiąc, nie widzimy powodu, żeby nagrywać to jeszcze raz". Uznałem to za prawdziwy komplement, że moje domowe studio nagraniowe miało jakość filmową.

Wszystkie części Deadpoola dostępne są do obejrzenia na Disney+.