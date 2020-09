Batgirl - Barbara Gordon w komiksach zrezygnowała z roli bohaterki

Źródło: DC

Komiksowa Batgirl, czyli Barbara Gordon zawsze różniła się od reszty bohaterskiej rodziny Batmana swoim bardziej pogodnym usposobieniem, nawet w obliczu tak wielkiej traumy jak okaleczenie przez Jokera, gdy straciła władzę w nogach i spełniała się jako hakerka Oracle. Jednak tak naprawdę nikt nie mógł przygotować heroiny i czytelników na bardzo, ale to bardzo mroczny zwrot akcji w jej życiu, który mogliśmy zobaczyć w najnowszym komiksie o bohaterce.

W Batgirl #49 Barbara dowiaduje się, że jej brat James uległ dysocjacyjnemu zaburzeniu tożsamości, a jedna z jego osobowości jest odpowiedzialna za serię morderstw związanych z Batgirl w Gotham. Wszystko kończy się bolesną konfrontacją, w której James decyduje się popełnić samobójstwo, zamiast pozwolić, by ten mrok go pochłonął. Co jeszcze bardziej przerażające, były komisarz Gordon widzi śmierć Jamesa i błędnie ją interpretuje, wierząc, że odpowiedzialna jest za nią Batgirl. Cena za bohaterstwo w końcu stała się zbyt wysoka, a Batgirl ucieka z miejsca zbrodni, decydując się na rezygnację ze swojej bohaterskiej roli.