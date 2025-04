Marvel

Bez wątpienia Wanda Maximoff/Scarlet Witch to jedna z najsilniejszych i najpopularniejszych postaci w MCU. W podcaście Wild Card Elizabeth Olsen przyznała jednak, że filmy produkowane przez Marvel Studios nie należą do jej osobistych preferencji. Aktorka wyznała również, że ma wrażenie, iż musi "udowadniać ludziom", że jej prawdziwe zainteresowania odbiegają od świata Marvela.

- Ponieważ spędziłam tyle lat pracując nad Marvelem, mam ochotę wykonywać wszystkie inne prace, które muszę wykonać, aby naprawdę odzwierciedlić mój osobisty gust. Mimo że uwielbiam być częścią tego świata – i jestem dumna z tego, co udało mi się zrobić z tą postacią – to nie jest sztuka, którą konsumuję. Co do czego byłam bardzo szczera.

Elizabeth Olsen szczerze o produkcjach Marvela

Aktorka kontynuowała, podając powód, dla którego dołączyła do MCU. Uznała wówczas, że to historie "w greckim stylu", solidnie ukazujące politykę i kulturę. Z tych względów czuła dumę, że mogła stać się częścią tego uniwersum.

Pełen odcinek podcastu z Elizabeth Olsen obejrzycie poniżej:

Przypomnijmy, że Elizabeth Olsen po raz pierwszy zagrała Wandę Maximoff w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Rok później zobaczyliśmy ją w Avengers: Czas Ultrona. Od tamtej pory jej bohaterka stała się integralną częścią MCU, pojawiając się w kolejnych częściach Avengersów oraz we własnym serialu – WandaVision – na Disney+.

