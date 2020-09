Rodzina Flasha vs. upiorni sprinterzy. Oto przerażająca armia Batmana, Który się Śmieje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazał się komiksowy tie-in do wydarzenia Dark Nights: Death Metal, pierwszy zeszyt serii Speed Metal. Złoczyńca Batman, Który się Śmieje, obecnie operujący jako Najmroczniejszy Rycerz, jest już o krok od przemiany w najpotężniejszą postać w całym Mrocznym Wszechświecie - by tak się ostatecznie stało, musi on wejść w posiadanie Energii Anty-Kryzysu, którą w tej chwili dysponuje Wally West.

Ostatni z nich, tuż po połączeniu sił z Barrym Allenem, Jayem Garrickiem i Wallacem Westem aka Kid Flashem, stara się za wszelką cenę uciec z pola widzenia antagonisty i odnaleźć innych ocalałych herosów. W tym celu postanawia on wbiec do Mocy Szybkości; nie przewidział jednak, że Batman, Który się Śmieje wyśle za nim przerażającą armię Czarnych Flashów, przybywających do źródła mocy sprinterów w rytm wojennych bębnów.

Postać Czarnego Flasha znamy już z serialu stacji The CW; w uniwersum DC pełni on funkcję Śmierci dla wszystkich osób zdolnych poruszać się z nadludzką prędkością. Przybierając formę widma, wydostaje się on z Mocy Szybkości, by przejąć duszę sprintera, którego życie dobiega końca.

Choć upiorna armada przypomina wizualnie oryginalnego złoczyńcę, w metalowym uniwersum wśród Czarnych Flashów odnajdziemy postacie wyraźnie inspirowane wyglądem innych; jest tu więc mroczny Goryl Grodd, złowrogi sprinter kojarzący się z Batmanem czy nawet ten łudząco podobny do Jokera.

Z finałowego aktu zeszytu dowiadujemy się, że Wally zdołał dotrzeć do celu swojej podróży, Krzesła Mobiusa - Barry, Jay i Wallace zatracili się wówczas w boju z Czarnymi Flashami. Osiągnięcie artefaktu pozwoliło zatrzymać hordę złoczyńców, jak również skontaktować się z Wonder Woman i innymi pozostającymi przy życiu herosami.

Zobaczcie plansze z Speed Metal #1: