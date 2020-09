Batman - polski rysownik stworzył genialny plakat. Czapki z głów, panie Kubo!

Jakub Kwiatkowski

Batman to bez dwóch zdań jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji superbohaterskich najbliższych lat. Po zaprezentowaniu zwiastuna filmu w czasie konwentu DC FanDome fani nie mają wątpliwości, że reżyser Matt Reeves napisze nowy, zupełnie odmienny od dotychczasowych rozdział w ekranowej historii Mrocznego Rycerza. Wygląda na to, że również w naszym kraju nie możemy się już doczekać przyszłorocznego dzieła. Świadczy o tym fantastyczny, nieoficjalny plakat, który przygotował rysownik i wielki miłośnik popkultury, Jakub Kwiatkowski.

Rodzimy artysta spędził aż 50 godzin nad wykonaniem swojej grafiki i - jak sam przyznaje - miał przy tym "sporo zabawy". Trzeba w tym miejscu podkreślić, że 90% pracy zostało wykonane na kartce ołówkiem, pozostały zaś czas pan Kuba poświęcił na obróbkę cyfrową. Efekt zapiera dech w piersiach - zobaczcie sami:

Źródło: Jakub Kwiatkowski

Co więcej, jeśli jesteście zainteresowani nabyciem powyższego plakatu, możecie zrobić to już dziś. Najlepiej w ramach kontaktu poprzez instagramowy profil rysownika, na którym - swoją drogą - znajdziecie także inne, świetne prace - wśród nich tę nawiązującą do filmu Lighthouse. W ostateczności pan Kuba zachęca do dopytywania o szczegóły w trakcie facebookowej rozmowy; konto artysty znajdziecie w tym miejscu.

Batman wejdzie na ekrany kin 1 października 2021 roku.