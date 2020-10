Batman - nowe zdjęcia z planu pełne smaczków. Inni superbohaterowie też tu są?

Warner Bros.

Zdjęcia z planu Batmana intrygują. Na jednym widzimy jakieś postacie w kostiumach Supermana i Wonder Woman. Choć nie są to ani postacie superbohaterów znane z DCEU, ani ci aktorzy, wszyscy zastanawiają się, co te osoby robią na planie. Na razie jest dużo spekulacji, ale brak konkretów. Batman ma być filmem odseparowanym od DCEU, więc tym bardziej jest to zastanawiające.

Ciekawsze jest odkrycie dziennikarza Jake'a Hamiltona, który na planie w Chicago odkrył plakat ze świata filmu pełny smaczków. Po pierwsze - widzimy na nim ikoniczny symbol Flasha, co sugeruje jego istnienie w tym świecie. Po drugie - wspomniany jest GothCorp, czyli korporacja znana z serialu animowanego Batman. To ona doprowadziła tam do przemiany dr. Victora Friesa w złoczyńcę znanego jako Mr. Freeze. Oczywiście od razu media społecznościowe zalała fala spekulacji.

Zobaczcie sami:

Batman - premiera w 2022 roku.