Lenovo Legion 9i: powalająca cena mocarnego laptopa dla graczy i twórców gier!

fot. Lenovo

Reklama

Lenovo Legion 9i (18", 10) został oficjalnie zaprezentowany 8 maja podczas targów Lenovo Tech World Shanghai 2025, gdzie firma przedstawiła go jako rozwiązanie zarówno dla graczy, jak i developerów gier. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na sprzęt, który nie tylko pozwala cieszyć się najnowszymi tytułami, ale także umożliwia ich tworzenie.

Legion 9i to prawdziwy potwór pod względem specyfikacji technicznej. Jego sercem jest procesor Intel Core Ultra 9 275HX współpracujący z najmocniejszą kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. Laptop może zostać skonfigurowany z nawet 192 GB pamięci RAM DDR5 oraz do 8 TB pamięci masowej SSD. Taka konfiguracja zapewnia wydajność porównywalną ze stacjami roboczymi, co czyni go idealnym narzędziem dla twórców gier i profesjonalistów 3D.

Technologia 3D bez okularów i dwa tryby pracy

Jedną z najbardziej innowacyjnych cech nowego Lenovo Legion 9i jest 18-calowy wyświetlacz PureSight z opcjonalną obsługą obrazu 2K 3D, która nie wymaga stosowania specjalnych okularów. Technologia ta wykorzystuje śledzenie oczu i przełączaną soczewkę, aby zapewnić efekt trójwymiarowy widoczny gołym okiem.

fot. Lenovo

Wyświetlacz oferuje również funkcję Dual Mode, która umożliwia przełączanie między częstotliwością odświeżania 240 Hz przy rozdzielczości 4K a imponującymi 440 Hz w rozdzielczości FHD. To rozwiązanie pozwala użytkownikom dostosować parametry ekranu do aktualnych potrzeb – wysoką rozdzielczość do tworzenia treści lub maksymalną płynność w grach e-sportowych.

Zaawansowane chłodzenie i unikalna pokrywa

Aby poradzić sobie z mocą do 280 W generowaną przez procesor i kartę graficzną, Lenovo zastosowało zaawansowany system chłodzenia Legion Coldfront. System ten obejmuje komorę parową, hiperkomorę oraz układ czterech wentylatorów, które utrzymują temperaturę pod kontrolą, generując przy tym hałas nieprzekraczający 48 dB przy pełnym obciążeniu.

Warto zwrócić uwagę także na wyjątkową konstrukcję laptopa – górna pokrywa wykonana jest z ośmiu warstw włókna węglowego klasy lotniczej, ręcznie nakładanych i formowanych. Materiał ten jest lżejszy i mocniejszy niż aluminium, a dzięki ręcznemu procesowi produkcji każda pokrywa jest unikalna.

fot. Lenovo

AI wspierające twórców i graczy

Legion 9i został wyposażony w szereg rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Układ Lenovo AI Core i silnik Lenovo AI Engine+ współpracują, aby dynamicznie dostosowywać ustawienia do aktualnego scenariusza użytkowania, maksymalizując wydajność zarówno podczas grania, jak i renderowania.

Aplikacja Lenovo Legion Space wykorzystuje AI do synchronizacji podświetlenia RGB z dźwiękiem i obrazem w grach, a funkcje takie jak Game Coach, Game Clip Master i Game Companion pomagają graczom doskonalić umiejętności oraz szybko tworzyć treści do mediów społecznościowych.

Dodatkowe usługi i dostępność

Nabywcy Lenovo Legion 9i otrzymają w pakiecie trzy darmowe miesiące subskrypcji PC Game Pass, dającej dostęp do setek gier. Firma oferuje również usługę Legion Ultimate Support, zapewniającą całodobowe wsparcie techniczne ze strony ekspertów specjalizujących się w grach.

Lenovo Legion 9i (18", 10) będzie dostępny na rynku od czerwca 2025 r., a jego cena wyjściowa wyniesie 4499 €, czyli co najmniej 19 000 zł – moment premiery w Polsce oraz oficjalna cennik zostanie wkrótce ujawniony. Laptop pojawi się również na czerwcowym wydarzeniu Unreal Fest w Orlando, gdzie twórcy gier będą mieli szansę przetestować go z silnikiem Unreal Engine 5.

fot. Lenovo

Najwyższy standard w segmencie premium

Lenovo Legion 9i (18", 10) to nie tylko laptop gamingowy – to ultrawydajne narzędzie dla twórców gier, artystów wizualnych i profesjonalistów 3D. Łącząc najwyższej klasy komponenty, innowacyjny wyświetlacz 3D i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, Lenovo wyznacza nowy kierunek rozwoju dla laptopów z segmentu premium.

Najpotężniejsze laptopy gamingowe zapewniają dużą wydajność i płynność nawet przy najbardziej wymagających tytułach, a nowy laptop Lenovo Legion 9i (18", 10) został zaprojektowany z myślą o wyznaczeniu nowego standardu

Biorąc pod uwagę, że ponad 50% zapowiedzianych gier na komputery i konsole obecnej generacji powstaje na silniku Unreal Engine, Legion 9i wpisuje się idealnie w potrzeby współczesnych twórców, oferując im moc obliczeniową i funkcjonalność potrzebną do urzeczywistnienia ich wizji.