Matt Damon trolluje Bena Aflecka i jego kreację Batmana. Zobacz wideo

fot. materiały prasowe

Matt Damon i Ben Affleck to wieloletni przyjaciele i współpracownicy. Panowie wzięli udział w nowej kampanii organizacji charytatywnej Omaze. Szczęśliwiec może w niej wygrać obiad z tymi zdobywcami Oscarów. W trakcie wideo, przedstawiającego całą akcję Affleck w pewnym momencie próbuje reżyserować Damona, aby ten bardziej zachęcił ludzi do wzięcia udziału w kampanii. Mówi, żeby Damon powiedział o tym, że szczęśliwiec może wygrać spotkanie z Batmanem i Jasonem Bourne'em. W tym momencie Damon odgryza się słowami Robert Pattinson przyjdzie? Następnie mówi o tym, że aktor zabrał pracę Affleckowi wcielając się w Mrocznego Rycerza. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Afflecka niedługo zobaczymy w roli Batmana w reżyserskiej wersji Zacka Snydera filmu Liga Sprawiedliwości. Z kolei najbliższa premiera z udziałem Damona to dramat historyczny The Last Duel Ridleya Scotta.