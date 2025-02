Zwiastun anime Ania z Zielonego Wzgórza. Klasyczna historia w nowym wydaniu

fot. Answer Studio

Answer Studio udostępniło nowy zwiastun swojego nadchodzącego anime. Nowy serial to japońska adaptacja klasycznej kanadyjskiej powieści dla dzieci Ania z Zielonego Wzgórza. Anime będzie opierać się na mangowej interpretacji oryginalnej książki. Premiera odbędzie się 5 kwietnia 2025 roku, a cała seria będzie liczyć 24 odcinki.

Ania z Zielonego Wzgórza - zwiastun animacji

Piętnastosekundowy materiał ukazuje tytułową Anię Shirley w jej młodzieńczych latach, podkreślając jej energiczną osobowość i dziecięcy urok. Answer Studio zaprezentowało również nowy plakat, na którym Ania biegnie przez pola wraz ze swoim przybranym rodzeństwem.

Ania z Zielonego Wzgórza - plakat

fot. Answer Studio

Answer Studio to japońskie studio animacji założone w 2004 roku przez byłych pracowników Walt Disney Animation Japan. Jak dotąd ich jedyne samodzielne produkcje to edukacyjna seria Shimajiro no Wow! oraz kilku filmów pełnometrażowych Shimajiro no Wow! Movie opartych na przygodach uroczego tygrysa. Oprócz własnych produkcji, Answer Studio współpracowało przy innych projektach np. Transformers: Animated.