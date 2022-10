Black Adam - oryginalna scena po napisach wyglądała inaczej. Co dalej z Supermanem w DCEU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie jest już tajemnicą, że Superman grany przez Henry'ego Cavilla pojawia się w Black Adam. Scena po napisach z jego udziałem to zapowiedź tego, co może być dalej. Jednak oryginalny plan był zupełnie inny.

Black Adam - scena po napisach

Pierwotna wersja sceny po napisach została nakręcona. Tak zdradził operator Lawrence Sher. W niej również był Superman, ale wówczas nie wiadomo było, czy Henry Cavill będzie mógł wziąć udział, więc nagrano ją z dublerem bez pokazywania twarzy postaci. Podobnie jak to miało miejsce w scenie z filmu Shazam!. Scenę nagrano podczas dokrętek do Black Adama. Ostatecznie osobiście Dwayne Johnson doprowadził do spełnienia marzenia fanów, na które czekali latami.

Superman - co dalej?

Dziennikarz Robert Meyer Burnett wyjawił, że Henry Cavill nie wracał do roli Supermana przez te lata z winy Toby'ego Emmericha, który już w Warner Bros. nie pracuje. Studio chciało, aby Henry Cavill zagrał ten epizod w filmie Shazam!, Jednak Dany Garcia, agentka Cavilla i partnerka biznesowa Dwayne'a Johnsona wyjawiła, że w kontrakcie miał on jeszcze jeden występ w roli Supermana i to cameo do tego by się zaliczało. Dlatego aktor i jego agentka wówczas odmówili i to według dziennikarza wywołało wściekłość Emmericha. Źródło Burnetta mówi, że miał on wówczas stwierdzić, że Henry Cavill staje się persona non grata dla studia skoro nie chce robić tego, czego oni chcą. Emmerich miał wówczas też powiedzieć: Nigdy więcej nie będzie już Supermanem. Zmiana władz w Warner Bros. pozwoliła zmienić podejście i tak Henry Cavill wrócił w Black Adamie.

Według The Hollywood Reporter na ten moment udział Henry'ego Cavilla w Black Adamie to jednorazowa umowa ze studiem. Chociaż z obu stron jest zainteresowanie do dalszej współpracy (stąd plotki o planach na Człowieka ze stali 2), na ten moment nie podpisano jeszcze żadnego kontraktu. To nie oznacza, że w przyszłości to się nie zmieni.

Black Adam - film wyświetlany jest na ekranach kin.