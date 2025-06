Duke Nukem powróci. Twórca Castlevanii i Devil May Cry nabył prawa do marki

fot. Gearbox Software

Wygląda na to, że Adi Shankar, po stworzeniu animowanych adaptacji Castlevanii i Devil May Cry, ma w planach kolejny serial oparty na popularnej serii gier. W niedawnej rozmowie z serwisem Esquire potwierdził, że nabył od Gearbox prawa do marki Duke Nukem. Zaznaczył jednak, że nie obejmują one licencji na tworzenie gier.

Shankar w dość tajemniczy sposób wypowiedział się również na temat swoich planów. Wspomniał między innymi, że Duke Nukem był „pokazaniem środkowego palca” i „nie może być tworzony przez korporację”.

Kiedy Duke Nukem stał się hitem, wszyscy chcieli zamienić go w markę, podczas gdy w rzeczywistości było to jedynie pokazaniem środkowego palca. Duke Nukem nie może być tworzony przez korporację. W momencie, w którym zajmuje się nim korporacja, to już przestaje być Duke Nukem. Nie zamierzam pozwolić nikomu, by mówili mi, co mam robić w tej sprawie - tłumaczy Shankar.

Na temat nowej produkcji nie wiemy jak na razie nic. Nie podano szczegółów na temat fabuły, daty premiery czy nawet platformy, na jakiej się pojawi. Nie da się natomiast ukryć, że Duke Nukem świetnie pasuje do stylu Shankara — to seria pełna akcji, humoru i odniesień do popkultury.