Chińczycy zamykają kina z powodu Koronawirusa. Ile wyniosą straty?

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego, sieci kin w Chinach zdecydowały się zamknąć swoje obiekty, a premiery wszystkich nowości, zostały odwołane. Dystrybutorzy musieli odwołać głośne premiery, które szykowane były z okazji Chińskiego Nowego Roku. Wśród takich produkcji są między innymi Detective Chinatown 3, The Rescue, Leap, Vanguard, a także animacja Legend Of Deification. Oczekiwano, że filmy przyniosą w tym okresie łącznie miliard dolarów, ponieważ jest to jeden z najbardziej dochodowych momentów w roku w azjatyckim państwie.

Koronawirus doprowadził do śmierci co najmniej 25 osób, a ponad 800 zostało zarażonych. Chiny starają się walczyć z epidemią. W związku z zamknięciem kin, studia filmowe zanotują ogromne straty związane nie tylko z brakiem sprzedanych biletów w najgorętszym okresie, ale także ze względu na kosztowne kampanie promocyjne. Kina mogą pozostać zamknięte nawet przez miesiąc, co spowoduje także straty amerykańskich widowisk z Doktor Dolittle i Małymi kobietkami na czele. 27 marca przypada premiera filmu Mulan, gdzie Disney na pewno mocno liczy na wpływy z chińskiego rynku. Nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała do tego czasu.