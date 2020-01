Sala Samobójców. Hejter - zwiastun w sieci. Film reżysera Bożego ciała

Sala samobójców. Hejter opowiada o Tomku (Maciej Musialowski), studencie prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Tomek jest przepełniony żalem i gniewem, bo musi zostać oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat. Decyduje się zaplanować zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Staje się internetowym hejterem, którego plan zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji idzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.

Jest to kontynuacja hitu Sala samobójców z 2011 roku, ale wszystko wskazuje an to, że jest to bardziej duchowy sequel, niż fabularny. Jan Komasa wyreżyserował na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza, więc jest to dokładnie ten sam duet, który stworzył Boże Ciało. Przypomnijmy, że ich film jest nominowany do Oscara.

Sala Samobójców. Hejter - zwiastun

Sala Samobójców. Hejter - obsada

W obsadzie cyber thrillera są Maciej Musiałowski, Vanessa Aleksander, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Maciej Stuhr, Jacek Koman, Julia Wieniawa i Adam Gradowski.

Sala Samobójców. Hejter - premiera

Dystrybutor Kino Świat nie ogłosił dokładnej daty premiery filmu. Wiemy jedynie, że nastąpi ona w marcu 2020 roku. Czy wówczas będziemy mówić o nowym filmie zdobywcy Oscara?