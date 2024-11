Nowy baner Marvel Studios. Deadpool zastąpił tę superbohaterkę

Marvel

Fani zauważyli, że Disney+ zmieniło oficjalny baner Marvel Studios. Teraz zamiast She-Hulk jest na nim Deadpool. Prawdopodobnie dlatego, że najnowsze przygody Pyskatego Najemnika stały się najczęściej oglądanym filmem aktorskim w serwisie i film bije rekordy popularności.

Oczywiście, teorii jest więcej. ComicBookMovie uważa, że komentarze Tatiany Maslany, krytykujące szefa Disneya, Boba Igera, za jego negatywne podejście do strajku scenarzystów i aktorów, mogły przyczynić się do usunięcia jej postaci z banera. Niektórzy użytkownicy X z kolei sądzą, że to przez kiepską jakość serialu Mecenas She-Hulk.

Porównanie nowego i starego banera możecie zobaczyć poniżej.

