Czas krwawego księżyca - film mógł być jeszcze dłuższy. Scenariusz miał więcej stron niż Jądro Ciemności

Czas krwawego księżyca ma imponujący czas trwania - aż 3 godziny i 26 minut. Okazuje się jednak, że nowy film Martina Scorsese mógł być jeszcze dłuższy. Filmowiec wyjawił, ile stron miał pierwszy szkic scenariusza. Wynik jest imponujący.

Czas krwawego księżyca - film mógł być jeszcze dłuższy

Martin Scorsese wyjawił w rozmowie z The New Yorker, że pierwszy szkic scenariusza miał ponad... 200 stron. Dla porównania książka Jądro Ciemności ma około pięćdziesiąt stron mniej. Filmowiec postanowił go jednak skrócić, ponieważ okazało się, że źle wpływało to na tempo akcji:

Nasz scenariusz liczył ponad dwieście stron. Któregoś wieczoru postanowiliśmy przeprowadzić jedno wielkie wspólne czytanie: ja, Leo, Eric i moja córka, kilka osób. Pierwsze dwie godziny to jakoś szło. Ale kolejne dwa już się zaczęły się dłużyć, jak to mówią. Powoli zaczynało brakować nam energii, a ja chciałem powiedzieć jeszcze więcej, zrobić jeszcze kilka dygresji... [.

Czas krwawego księżyca - prognozy box office

Czas krwawego księżyca ma optymistyczne prognozy box office. Analitycy przewidują, że nowe dzieło Martina Scorsese zarobi 20 do 25 milionów dolarów w trakcie premiery. Co byłoby naprawdę dobrym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że produkcja trwa aż 3 godziny i 26 minut, a także ze względu na strajk aktorów, przez który filmowi towarzyszyły stosunkowo niewielkie działania promocyjne.

